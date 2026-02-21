Productores de Herrera piden retirar cebolla importada de los anaqueles a nivel nacional

Los agricultores aseguran que la cebolla extranjera que ingresó al país ya debió salir del mercado y advierten que su permanencia está generando afectaciones tanto a los productores nacionales como a los consumidores.

Parita, Herrera/En medio de surcos aún verdes y sacos apilados que esperan comprador, un grupo de productores de cebolla de la provincia de Herrera sostuvo una reunión con el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en el área de cultivo del sector de Parita. El objetivo fue claro: solicitar una revisión a nivel nacional de los anaqueles donde se comercializa cebolla importada.

Los agricultores aseguran que la cebolla extranjera que ingresó al país ya debió salir del mercado y advierten que su permanencia está generando afectaciones tanto a los productores nacionales como a los consumidores.

Explican que mantienen un alto grado de preocupación por la cantidad de sacos que permanecen estancados en sus áreas de cultivo, situación que atribuyen a la entrada de cebolla de dudosa calidad y con precios muy por debajo de la producción nacional. Según relatan, esta competencia ha provocado que no puedan cubrir los costos de producción.

Edwin Pérez, productor y presidente de la Asociación de Productores de Cebolla de Herrera y Los Santos, indicó que se trató de una reunión informativa en la que se expusieron numerosas quejas sobre la cebolla que fue importada y distribuida a nivel nacional. Recordó que desde el 24 de noviembre habían solicitado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que no se permitiera el ingreso del producto, advertencia que, según dijo, no fue atendida.

“Esto ha ocasionado una cantidad excesiva de cebolla, aparte del contrabando de cebollas de Costa Rica”, expresó Pérez. Agregó que están solicitando una revisión nacional de todos los anaqueles para que la cebolla importada salga del mercado, ya que de mantenerse podría estar causando afectaciones a la salud de los panameños.

En ese contexto, los productores también hicieron un llamado al presidente de la República y al ministro de Desarrollo Agropecuario para que se involucren en el tema y adopten medidas que eviten mayores impactos a la producción nacional.

Por su parte, el administrador de Acodeco, Ramón Abadi, manifestó que la solicitud es válida, ya que corresponde a la institución verificar que los establecimientos mantengan productos de calidad y con sus fechas de expiración vigentes. Indicó que la ley faculta a la entidad para realizar inspecciones en minisúper, abarroterías y supermercados en todo el país.

Mientras tanto, en los campos de Parita, los sacos continúan acumulándose, reflejando la incertidumbre que hoy atraviesa el sector cebollero, que insiste en que se garantice una competencia justa y la protección de la producción nacional.

Con información de Eduardo Javier Vega.