Mulino anuncia nuevas potabilizadoras y obras viales en el interior del país

Las plantas potabilizadoras que serán rehabilitadas están ubicadas en Penonomé, Natá, Capellanía y San Carlos , como parte del plan del Gobierno Nacional para mejorar el sistema de agua potable tras años de rezago en estas infraestructuras.

Panamá Oeste/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la rehabilitación de cuatro plantas potabilizadoras en el país y la ejecución de nuevos proyectos viales en Coclé y Panamá Oeste, durante un acto en el distrito de San Carlos donde también entregó órdenes de proceder para obras de infraestructura.

Las plantas potabilizadoras que serán rehabilitadas están ubicadas en Penonomé, Natá, Capellanía y San Carlos, como parte del plan del Gobierno Nacional para mejorar el sistema de agua potable tras años de rezago en estas infraestructuras.

El mandatario explicó que estas obras buscan resolver problemas históricos en el suministro de agua potable en distintas regiones del país. “De ahí se explica gran parte de la falta de agua en el país”, afirmó el presidente al referirse a la ausencia de inversiones en potabilizadoras durante administraciones anteriores.

Mulino indicó que estos trabajos forman parte de un plan nacional para fortalecer la red de agua potable y mejorar el acceso al servicio en distintas provincias. A estos proyectos también se suman trabajos en redes de agua potable que comenzarán en las provincias de Herrera y Los Santos.

Las infraestructuras

El anuncio se realizó en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos, donde el mandatario entregó contratos para iniciar proyectos viales que beneficiarán a más de 55 mil panameños a un costo de $24.8 millones.

Uno de los proyectos corresponde a la rehabilitación de la carretera Panamericana–El Valle de Antón, que será ejecutado por la empresa Transeg-Copsa con una inversión de $12,468,814.14. La obra contempla la rehabilitación de 34.8 kilómetros de carretera, lo que favorecerá a más de 20 mil habitantes, además de fortalecer sectores como el agro, el comercio y el turismo.

También se formalizó el inicio del proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles de Gorgona, que estará a cargo del Consorcio Calles de Gorgona, con una inversión de $1,751,070.74. Los trabajos abarcan 6.1 kilómetros de vías y beneficiarán a más de 5 mil residentes, con mejoras en conectividad interna, seguridad vial y drenaje pluvial.

A estas obras se suma el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles de Chame y San Carlos, que ejecutará el Consorcio San Carlos con una inversión de $10,618,426.73. El proyecto contempla 38.1 kilómetros de carreteras y beneficiará directamente a más de 30 mil habitantes de comunidades con potencial turístico, natural y cultural.

En el distrito de Chame se rehabilitarán la vía Panamericana–Punta Chame, la carretera El Salado–Llano Grande y su ramal. En San Carlos se intervendrán las vías de Los Pintos, La Gloria, camino Los Colibrís y la vía El Nance.

Durante el acto, el mandatario también resaltó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

Hablamos poco, pero hacemos mucho. Sé que todavía falta y lo vamos a hacer. Yo hago lo que digo. Estamos dando pasos concretos para que este país tenga una economía fuerte y para que la prosperidad llegue al bolsillo de todos los panameños”, manifestó.

Mulino también destacó que estas obras se realizan con recursos públicos que deben traducirse en beneficios directos para la población.

“Las obras están al servicio de la comunidad, porque los recursos son de todos los panameños y es a ellos que tenemos que devolvérselos”, expresó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que estos proyectos buscan reforzar la infraestructura vial del país y recuperar la confianza ciudadana en la ejecución de obras públicas.

Las iniciativas permitirán la rehabilitación de más de 79 kilómetros de carreteras, lo que mejorará la seguridad para conductores y peatones, facilitará el acceso a centros educativos y comercios, y contribuirá a dinamizar la economía de comunidades en Panamá Oeste y Coclé.

En el acto participaron la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, ministros de Estado, el contralor general Anel Flores, los gobernadores Marilyn Vallarino e Irving González, diputados, representantes de las empresas contratistas y residentes de las comunidades beneficiadas.