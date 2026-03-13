Ucrania abre embajada en Panamá

Panamá, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y aliado de Estados Unidos, ha condenado la invasión rusa en Ucrania en varias ocasiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller de Ucrania, Andriy Sybiga, destacó el viernes la apertura de una embajada en Panamá como la alianza con un socio clave que se muestra dispuesto a apoyar la reconstrucción del país devastado por la guerra con Rusia.

Panamá, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y aliado de Estados Unidos, ha condenado la invasión rusa en Ucrania en varias ocasiones.

"Estamos estimando mucho a Panamá como un líder regional importante y como puente entre océanos y continentes", dijo Sybiga durante la firma de acuerdos de cooperación junto al canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Por el canal de Panamá cruza el 5% del comercio marítimo mundial.

"Panamá tiene un papel de defensor del derecho internacional, el diálogo y la cooperación, son los valores que estamos defendiendo nosotros en el frente", agregó Sybiga, según la traducción al español de un intérprete.

Ucrania, con el que Panamá mantiene relaciones diplomáticas desde 1993, abre una embajada este viernes en el paseo marítimo de la capital centroamericana.

Panamá también ve una oportunidad para que sus empresas puedan participar en la reconstrucción de Ucrania una vez terminada la guerra.

Las oportunidades "que se abren para nuestro país son inmensas", señaló Martínez-Acha.

"El canciller de Ucrania fue claro: en la reconstrucción de Ucrania participarán los amigos de Ucrania, y Panamá ha sido y será un amigo de Ucrania", añadió.