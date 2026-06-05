Veraguas suma 963 nuevos beneficiarios a programas de asistencia económica del Mides

Actualmente, la provincia registra 23,544 beneficiarios activos entre los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y Bono Alimenticio Nutricional.

Veraguas/Un total de 963 personas fueron incorporadas este jueves a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) en la provincia de Veraguas y recibieron sus respectivas Tarjetas Clave Social, que les permitirán acceder a los beneficios económicos otorgados por el Estado.

La entrega se realizó en el gimnasio de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, con la presencia de la ministra Beatriz Carles de Arango, y forma parte del proceso de ampliación de la cobertura de los programas sociales que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De los nuevos beneficiarios incorporados en Veraguas, la mayoría corresponde al programa 120 a los 65, con 892 personas. Además, se sumaron 26 beneficiarios del programa Ángel Guardián, 24 del Bono Alimenticio Nutricional y 21 de la Red de Oportunidades.

Actualmente, la provincia registra 23,544 beneficiarios activos entre los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y Bono Alimenticio Nutricional. Para el segundo pago de 2026, el desembolso destinado a estos beneficiarios asciende a 7,186,740 millones de dólares.

Durante la actividad, Carles de Arango, destacó la importancia de continuar ampliando el alcance de estos programas para atender a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Según datos de la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social, para el primer pago de 2026 fueron aprobadas 3,175 nuevas inclusiones a nivel nacional, como parte de los procesos de actualización y expansión de la cobertura social.

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Las cifras oficiales también indican que entre julio de 2024 y la fecha se han incorporado 11,433 personas a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, con una inversión acumulada de $3.54 millones.

La jornada en Veraguas forma parte de una gira nacional que incluye la entrega de Tarjetas Clave Social y el seguimiento a la ejecución de los programas en distintas regiones del país. El recorrido inició en San Miguelito, continuó en Panamá Norte y Veraguas, y concluirá en la provincia de Los Santos.

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