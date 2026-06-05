Circular: la apuesta de Panamá para romper el ciclo que llenó la bahía de 80 refrigeradoras

Panamá genera más de 380 mil toneladas de plástico al año y es el segundo país que más residuos produce per cápita en Latinoamérica. Experto de MiAmbiente explica por qué cambiar el modelo de consumo es la única salida.

Recuperar en lugar de tirar, reutilizar en lugar de acumular, reciclar en lugar de contaminar. Ese es el modelo que Panamá necesita aplicar con urgencia, según MiAmbiente, para reducir la cantidad de basura que llega a nuestros mares.

La solución, según Kirbyn Lañas, coordinador de Economía Circular de MiAmbiente, no está solo en más normas. Está en cambiar ese ciclo de raíz.

¿Qué es la economía circular y por qué importa?

La economía circular propone reemplazar el modelo lineal de producción y consumo por uno donde los materiales no se descartan, sino que se recuperan, reutilizan y reciclan. "En lugar de todo que se descarte, recuperar, retomar, reutilizar y reciclar lo más posible para evitar esa contaminación al ambiente", explicó Lañas.

Panamá produce más de 380 mil toneladas de plástico como residuo al año y ocupa el segundo lugar en generación de residuos per cápita en América Latina. "Un panameño genera más residuos de los que debería generar y eso nos da este espacio de preocupación", señaló Lañas.

Te puede interesar: Casco Antiguo será escenario de la procesión de Corpus Christi este domingo

Durante un recorrido de este jueves en la desembocadura del río Matías Hernández, las imágenes del dron documentan desde el aire un paisaje donde los electrodomésticos abandonados conviven con garzas, cormoranes y pelícanos. Gran parte de esos residuos termina en ríos, océanos y vertederos con mala disposición.

Lo que TVN encontró esta mañana en el río no es una excepción: es la norma.

Las normas existen, la conciencia no alcanza

Lañas reconoció avances en la normativa ambiental, pero advirtió que la ley por sí sola no resuelve el problema. El regreso del plástico de un solo uso en comercios, a pesar de las regulaciones que buscaron eliminarlo, es una muestra de ello. "Se creó la norma que elimina el plástico (...) pero yo estoy viendo que nuevamente están dando en los negocios bolsas de plástico", alertó.

El cambio, insistió, tiene que ocurrir también en la mentalidad del ciudadano. Pensar qué se compra, cuánto se necesita y cómo se va a descartar. "Todo ese cambio de mentalidad ya es necesario. Como vemos en las imágenes, todos esos residuos no llegaron allá solos", subrayó.

Ciudades Circulares: jornadas permanentes desde junio

Para concretar ese cambio, MiAmbiente trabaja con la Cámara de Reciclaje de Panamá y la Fundación Ancón en el proyecto Ciudades Circulares, que establecerá jornadas de reciclaje permanentes desde este mes de junio hasta diciembre en los municipios de Panamá y Colón. La iniciativa busca fortalecer el reciclaje formal, diferenciándolo de las prácticas informales que, según Lañas, también contribuyen a la contaminación de ríos y bahías.

La autoridad también promueve la entrega de electrodomésticos voluminosos, como las neveras encontradas esta mañana, a través de jornadas municipales de recolección periódicas.

Lo que puedes hacer desde hoy

Llevar bolsa propia al supermercado en lugar de acumular plásticos, evitar productos innecesariamente empacados y preguntarse antes de comprar qué residuo va a generar: esos son los cambios cotidianos que Lañas propone como punto de partida.

Para orientación sobre reciclaje comunitario, MiAmbiente habilitó el correo economiacircular@miambiente.gob.pa y mantiene presencia activa en redes sociales.

Las jornadas de limpieza se anuncian para este fin de semana. Pero sin un cambio de modelo, la bahía volverá a amanecer igual.