Mides impulsa programa 'Cuidarte' para atender a 3 mil niños en áreas rurales

El programa se desarrolla en comunidades rurales de Veraguas, Bocas del Toro, Colón, áreas altas de Chiriquí y las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha el programa “Cuidarte”, una iniciativa de visitas domiciliarias dirigida a familias con niños en etapa de primera infancia que viven en áreas rurales y de difícil acceso del país.

La directora de Protección y Servicio de Protección Social del Mides, Rosana Muñiz, explicó que el programa busca atender a niños entre seis meses y tres años y medio de edad, mediante acompañamiento familiar y herramientas de estimulación temprana.

La iniciativa, que inició en febrero y tendrá una duración de dos años, ya ha alcanzado a unas 2,100 familias y espera llegar a 3,000 hogares antes de finalizar el año.

“Lo que se busca es atenderlos en el domicilio porque está orientado a las áreas rurales, donde muchas veces no existen centros de atención infantil y las viviendas están alejadas unas de otras”, señaló Muñiz.

El programa se desarrolla en comunidades rurales de Veraguas, Bocas del Toro, Colón, áreas altas de Chiriquí y las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala.

Según explicó la funcionaria, la estrategia no contempla subsidios económicos, sino acompañamiento a padres y cuidadores para fortalecer el desarrollo de los niños durante una etapa clave de crecimiento.

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A través de actividades lúdicas y herramientas de juego, los promotores enseñan a las familias cómo estimular habilidades cognitivas, emocionales, motoras, sociales y sensoriales en los menores.

“El juego no solamente es distracción. El juego ayuda a desarrollar habilidades fundamentales en el ser humano”, destacó.

Muñiz explicó que uno de los objetivos es reducir las carencias con las que muchos niños llegan al preescolar o kínder, especialmente en zonas rurales marcadas por la pobreza y el limitado acceso a servicios.

Además de la estimulación infantil, el programa también orienta a las familias sobre crianza responsable y amorosa, mientras realiza un diagnóstico social de cada hogar para detectar otras necesidades.

En caso de identificar situaciones relacionadas con discapacidad, falta de atención médica, ausencia de documentos de identidad o necesidades alimentarias, el Mides coordina apoyo con otras instituciones del Estado.

La funcionaria destacó que muchas de las comunidades atendidas coinciden con sectores identificados dentro del mapa de pobreza del país.

“Si queremos que nuestros niños crezcan sanos, competentes y capaces, no solo necesitamos conocimiento; también acceso a alimentación, salud, educación y un entorno de armonía”, sostuvo.

Muñiz también resaltó la importancia de involucrar a toda la familia en el proceso de aprendizaje y estimulación de los niños, incluyendo padres, abuelos y hermanos.

“Muchas personas todavía piensan que jugar es perder el tiempo, pero jugar es un proceso importante para aprender y desarrollar habilidades”, afirmó.

El programa “Cuidarte” es ejecutado en coordinación con gobiernos locales y organizaciones con experiencia en atención comunitaria, y busca ampliar la cobertura de servicios de primera infancia en territorios donde actualmente no existen suficientes centros de atención como los Caipi.