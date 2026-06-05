Operativo especial de limpieza: se busca retirar más de 20 toneladas de desechos voluminosos en El Romeral y Casa Blanca

Según explicó Gabriel Robles, subdirector de Operaciones de la entidad, la meta es retirar entre 20 y 25 toneladas de residuos durante la jornada.

Ciudad de panamá/Los residentes de los sectores de El Romeral y Casa Blanca en el corregimiento de Parque Lefevre fueron convocados este viernes a participar en una jornada especial de limpieza organizada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que, además de la recolección habitual de basura, contempla el retiro de enseres y desechos de gran tamaño acumulados en viviendas y espacios comunitarios.

El operativo incluye la recolección de muebles viejos, neveras, estufas y otros artículos que, por sus dimensiones, no pueden ser manejados dentro de los servicios regulares de recolección. Según explicó Gabriel Robles, subdirector de Operaciones de la entidad, la meta es retirar entre 20 y 25 toneladas de residuos durante la jornada.

“Lo que buscamos es que los vecinos aprovechen esta oportunidad para disponer correctamente de esos artículos que muchas veces permanecen almacenados en las casas o terminan abandonados en áreas públicas”, señaló el funcionario durante una entrevista realizada en el lugar.

Además de la recolección de voluminosos, las cuadrillas desplegadas en ambos sectores desarrollan labores de barrido, fumigación y corte de hierba, con el objetivo de reducir posibles focos de contaminación y criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades.

Aunque las comunidades de Casa Blanca y El Romeral cuentan con días establecidos para la recolección regular de desechos, las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones permite atender residuos que normalmente quedan fuera de las rutas convencionales.

Robles reconoció que aún existen otros sectores donde persisten problemas relacionados con la disposición inadecuada de basura y la acumulación de desechos en espacios públicos. No obstante, aseguró que la institución mantiene operativos periódicos para atender estas áreas.

Desde tempranas horas de la mañana, residentes comenzaron a sacar enseres y objetos en desuso, mientras maquinaria pesada y personal operativo se preparaban para desarrollar las distintas fases de la jornada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con estas iniciativas y aprovechar los operativos especiales como una alternativa para deshacerse de residuos que, además de afectar la imagen de las comunidades, pueden convertirse en focos para la proliferación de vectores y otros problemas de salud pública.

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