Niños disfrutan el segundo Chiqui Carnaval en Las Tablas

Las Tablas, Los Santos/Risas, música y mucha agua marcaron la jornada de este sábado en Las Tablas, donde el municipio celebró por segundo año consecutivo el Chiqui Carnaval 2026, una alternativa pensada para que los pequeños de la casa también vivieran la magia del carnaval.

La actividad surgió como una opción de diversión sana y familiar luego de culminadas las festividades del Carnaval Internacional de Las Tablas, brindando una oportunidad especial a aquellos niños que no pudieron asistir a las celebraciones principales. Esta vez, el protagonismo fue completamente infantil.

El evento contó con la presencia de la reina de Calle Abajo, Astrid Carolina Sánchez, quien compartió de cerca con chicos y grandes. La soberana manifestó que estaba feliz de disfrutar junto a los niños de Las Tablas y de formar parte de un espacio creado especialmente para ellos.

El alcalde Noé Herrera agradeció a los padres de familia que llevaron a sus hijos a disfrutar de esta segunda edición del Chiqui Carnaval. Explicó que se trata de un carnaval digno de los niños, acorde a su edad, con premios, juguetes y mojadera, elementos que despertaron la emoción colectiva en el parque central.

Herrera destacó que la actividad se realizó con fondos obtenidos de las distintas actividades organizadas por colaboradores del municipio durante el año, con el propósito de generar espacios de recreación para la niñez tableña.

Entre coronas y despedidas también hubo un momento especial: Dana Ellis, reina del Canal Chiqui Infantil 2025, dijo que deja su reinado y que se siente muy contenta por la experiencia vivida.

Los niños, por su parte, no ocultaban su entusiasmo. En compañía de sus amiguitos, disfrutaron cada instante de lo que para muchos representó su propio carnaval.

El Chiqui Carnaval se consolida así como una oportunidad para que la niñez viva la tradición tableña en un ambiente seguro, pensado a su medida y lleno de alegría compartida en familia.

Con información de Eduardo Javier Vega.