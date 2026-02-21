Ifarhu: Jornada de pagos del Pase-U será del 23 al 28 de febrero en distintos puntos del país

Estos pagos se darán en la ciudad de Panamá y en algunas áreas de la provincia de Chiriquí.

Panamá/Del 23 al 28 de febrero, más de 280 mil estudiantes recibirán el pago del Pase-U, en una jornada que inyectará más de $30 millones a la economía de la ciudad capital y otras regiones del país. Así lo anunció, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

"Del lunes 23 al sábado 28 de febrero se estará desarrollando una nueva jornada de pagos del programa Pase-U en distintos puntos del país, beneficiando a más de 280 mil estudiantes con un importante movimiento económico para las familias panameñas”, se lee en el comunicado.

En la ciudad capital y sus alrededores, las cifras reflejan el alcance del desembolso de unos $20.9 millones. Por ejemplo, en Panamá Centro, 51,600 estudiantes recibirán $6,019,290; en Panamá Este, 69,091 beneficiarios cobrarán $7,145,100; mientras que en Panamá Norte, 34,805 estudiantes percibirán $3,650,790. En el distrito de San Miguelito, 39,154 estudiantes recibirán $4,144,770.

El impacto también se extiende al interior del país. En la provincia de Chiriquí, 50,150 estudiantes serán beneficiados con $5,568,870. En Bugaba, 25,104 estudiantes recibirán $2,693,460, y en Puerto Armuelles, 11,383 estudiantes cobrarán $1,237,890, cifras que dinamizan la economía local en cada comunidad.

La entidad reiteró a padres de familia y acudientes la necesidad de mantenerse informados en su sitio web y por sus cuentas oficiales para "verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del Ifarhu, a fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado”.