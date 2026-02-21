No se confunda: Cepanim se paga en junio y el Cepadem aún puede retirarse

Más de 49 mil beneficiarios no han retirado su Cepadem. Mientras que el Cepanim su pago empieza en junio, pero en abril abrirán registro digital.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno tiene previsto iniciar en junio la entrega de los cheques correspondientes al Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), beneficio dirigido a quienes ya cobraron el Cepadem, pero que no recibieron durante años los intereses generados por esos pagos retenidos.

Se trata de montos adicionales derivados de la mora acumulada. De acuerdo con lo establecido, el Cepanim contempla exclusivamente los intereses acumulados hasta 2017 para servidores públicos y trabajadores del sector privado afectados, conforme a la Ley 506, sancionada en enero de 2026.

Aunque la entrega de los cheques arrancará en junio, las autoridades han informado que en abril podría estar disponible la plataforma digital para registro y verificación de los beneficiarios. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la entidad encargada de desarrollar esta herramienta tecnológica.

El beneficio aplica para las mismas personas que ya cobraron el Cepadem. En caso de que el titular haya fallecido sin retirar el cheque, el derecho no se pierde. Podrá ser reclamado por herederos legales, como cónyuge sobreviviente o hijos, siempre que presenten la documentación requerida que acredite el vínculo y la defunción.

Entre los requisitos figuran copia de la cédula y, en el caso de viudos o herederos, certificados que demuestren el parentesco y el fallecimiento del beneficiario. El registro en la plataforma digital que habilitará el MEF será obligatorio para poder acceder al pago.

Más de 49 mil aún no retiran el Cepadem

Mientras avanza el proceso para el pago de intereses, el MEF publicó recientemente un listado de 49,737 beneficiarios que no retiraron el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

Este beneficio corresponde a jubilados y pensionados que aún no han reclamado pagos retenidos de salarios entre los años 1972 y 1983. Las autoridades reiteran que quienes aparecen en ese listado todavía pueden gestionar el retiro de su cheque.

Pero, ¿Cómo verificar si aparece en el listado de Cepadem?

Los interesados pueden confirmar si están habilitados para retirar el beneficio ingresando al portal web oficial del MEF, debe dirigirse a la sección “Documentos”, seleccionar la opción “Otros”, hacer clic en Listado de Cepadem, y descargar el archivo disponible. Una vez descargado el archivo debe buscar el número de cédula para verificar si aparece en el listado, llamar al teléfono 506-6100 para solicitar una cita para agendar la fecha para el retiro del cheque.

Las autoridades recomiendan no confundir ambos procesos: el Cepadem corresponde al capital retenido y aún puede retirarse si figura en el listado, mientras que el Cepanim se empezará a pagar en junio y corresponde exclusivamente a los intereses por mora.

Vea aquí el listado: