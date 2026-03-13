Más de 700 docentes se jubilan y Meduca activa nombramientos para cubrir plazas

La institución ha iniciado el proceso correspondiente para la designación de nuevos educadores a través del sistema de Procesos de Vacantes en Línea (Provel).

Panamá/Un total de 795 docentes han presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, anunció el Ministerio de Educación (Meduca), que anunció el inicio del proceso para la designación de nuevos educadores con el fin de cubrir las vacantes generadas en el sistema educativo oficial.

Las jubilaciones llegan en medio del inicio del año escolar , que arrancó el pasado 2 de marzo.

En un comunicado, la entidad explicó que “ante esta situación, la institución ha iniciado el proceso correspondiente para la designación de nuevos educadores a través del sistema de Procesos de Vacantes en Línea (Provel), con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares del país”.

El Meduca indicó además que mantiene los mecanismos necesarios para asegurar la presencia de docentes en las aulas desde el inicio del calendario escolar. En ese sentido, señaló que “el Meduca realiza todos los esfuerzos necesarios para garantizar que cada estudiante cuente con su docente desde el primer día de clases, a través de los concursos de nombramiento de maestros y profesores”.

La institución también explicó que estas vacantes responden a procesos normales dentro del sistema educativo. “No obstante, es importante señalar que durante el transcurso del año escolar se registran procesos de renuncia por jubilación y otras eventualidades que generan vacantes, las cuales son atendidas por la entidad”.

Ante esta situación, el ministerio pidió comprensión a la comunidad educativa mientras se desarrollan los procedimientos administrativos para cubrir las plazas disponibles. “Solicitamos la comprensión de la comunidad educativa, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje”, lee en el comunicado.