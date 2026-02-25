Juicio Odebrecht: Fiscalía cierra alegatos con solicitudes mixtas, entre condenas y absoluciones

Inician los alegatos de los abogados defensores y con ello el juicio entra en su recta final.

Panamá/En el día 22 de audiencia del juicio Odebrecht, la Fiscalía culminó la presentación de sus alegatos y solicitó sentencia condenatoria contra el excandidato presidencial José Domingo Arias, Gonzalo Monteverde y María Carmona, ampliando así la lista de acusados para quienes el Ministerio Público considera probada la comisión del delito de blanqueo de capitales.

Con estas solicitudes, la Fiscalía ha pedido en total la condena de 16 personas y cinco absoluciones durante los tres días de alegatos.

En jornadas anteriores, el Ministerio Público pidió condena para el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; el exministro de Vivienda Carlos Duboy; el uruguayo Juan Francisco Mutio; el banquero Juan Antonio Niño; el médico Jaime Lasso; Rodrigo Díaz Paredes; y los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas.

También solicitó condena para los exministros Demetrio Papadimitriu y Frank De Lima, así como para el expresidente Ricardo Martinelli, además de Fransec Xavier Perez y Cristina Lozano Bonnet.

En contraste, pidió la absolución de Aurora Muradas, Jaume Pamies Dolade, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mary Molino, al considerar que no se acreditó que tuvieran dominio o conocimiento del hecho ilícito.

Además, hoy 25 de febrero, el Ministerio Público recordó a la jueza Baloisa Marquínez que, al haberse acreditado el delito de blanqueo de capitales, el Estado panameño, a través del Ministerio de Seguridad, ha solicitado el resarcimiento económico contra 13 personas. En ese contexto, sustenta las acciones civiles el abogado querellante del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), Carlos Atunes.

La fiscal anticorrupción Thalía Palacios manifestó: “El Ministerio Público solicita que se realicen las valoraciones de cada una de las acciones civiles presentadas en base a los artículos 1973 y 1974”, del Código Procesal Penal.

Acciones civiles y absoluciones pedidas por el Estado

Sin embrago, a pesar, que el Ministerio de Seguridad presentó acciones civiles contra Rodrigo Díaz Paredes, Carlos Duboy, Aurora Muradaz, Navin Bhakta, Juan Antonio Niño Pulgar, Ricardo Martinelli Berrocal, Federico Suárez C., Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias, Frank De Lima, Jaime Lasso, Michelle Lasso y Riccardo Francolini.

Hoy, el abogado pidió las absoluciones de Juan Antonio Niño, Aurora Muradas, Jaume Pamies Dolade, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mary Molino.

Luego, de esto, ahora corresponde a los aboagos de la defensa presentar sus alegatos finales.

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción en América Latina. En Panamá, la investigación se sustentó en la confesión de la constructora brasileña, que admitió ante autoridades de Estados Unidos haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014 para asegurar contratos millonarios en el país.