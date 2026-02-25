Coclé: Tramos colapsados en vía de Boca la Mina amenaza producción agrícola y pone en alerta a residentes

Los residentes de Boca de La Mina, San Miguel Arriba y Tavidal Arriba reiteraron su llamado al Ministerio de Obras Públicas antes de que la situación empeore.

Coclé/Dos tramos colapsados en la vía que conduce hacia Boca de La Mina, al norte de Penonomé, mantienen en alerta a residentes y productores agrícolas del corregimiento de Chiguirí Arriba. La situación, denunciada desde hace varios meses, aún no recibe respuesta de las autoridades competentes.

Dionisio Valdés, residente de la zona, expresó su preocupación: "Ya hace varios meses, años de estos colapsos de esta área productiva para acá, y todavía no reciben respuesta". El residente señaló que la calle colapsó tras fuertes aguaceros y que, por las noches, la neblina espesa incrementa el peligro para los conductores.

Productores alertan

La vía es esencial para el transporte de productos agrícolas, especialmente del culantro, que se distribuye diariamente hacia mercados locales y Merca Panamá. "Todos los días viajan por el mercado para Panamá y también del Merca Panamá vienen a comprar producto acá todos los domingos y los miércoles", explicó Valdés.

Secundino Morán, productor agrícola de la región norte del distrito de Penonomé, enfatizó que la situación es "preocupante, ya que es la vía que utilizamos frecuentemente para viajar hacia el distrito, el corregimiento".

Morán solicitó a las autoridades que "tomen cartas en el asunto", no solo en esta vía, sino también en la carretera hacia Penonomé, que presenta deterioro avanzado.

Los residentes de Boca de La Mina, San Miguel Arriba y Tavidal Arriba reiteraron su llamado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) antes de que la situación empeore.

"Solicitamos encarecidamente a las autoridades que tomen cartas en este asunto y que se pueda dar solución lo antes posible", manifestó Morán.

Con el inicio del año escolar en puertas, la preocupación aumenta por los estudiantes que transitan diariamente por esta ruta. De no repararse los dos tramos colapsados, podrían quedar incomunicadas familias completas y afectada la movilización de la producción agrícola que abastece a los mercados del distrito y a la capital.

Con información de Nathali Reyes