Sumarse presenta resultados de 2025 y traza su hoja de ruta para 2026

La entidad promueve la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad dentro de las empresas y organizaciones del país.

Ciudad de Panamá/Este miércoles se realizó la asamblea de Sumarse, espacio en el que la organización presentó los resultados alcanzados durante 2025, así como las proyecciones, los retos y los proyectos que desarrollará en 2026.

La entidad promueve la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad dentro de las empresas y organizaciones del país, en un contexto marcado por transformaciones sociales, ambientales, tecnológicas y económicas aceleradas que exigen un rol más activo y coherente del sector privado.

Durante el evento se destacó que las organizaciones están llamadas a asumir de manera informada los desafíos actuales y a integrar la sostenibilidad como parte esencial de su estrategia.

El presidente de Sumarse, Stanley Motta, expresó que “yo diría que me siento que el año pasado fue un año de progreso, nuevos miembros, nuevas actividades y una nueva visión de cómo hacer un mejor Panamá. Porque todo esto de la responsabilidad social es hacer mejores compañías, un mejor país y, en el fondo, que todos vivamos mejor”.

Agregó que ese es el propósito de la organización y reflexionó que "cada año hay un poquito de progreso, pero a veces me hacen esa pregunta y digo: no somos nosotros mismos los que debemos medirlo, sino que otros te digan si estamos progresando”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Sumarse, Karla Mola, adelantó parte de la agenda para 2026 e indicó que “para este 2026 traemos nuevos formatos. Nos han pedido formatos un poco más cortos para entender temas y también tendremos espacios de networking y de conexión”.

Explicó que las empresas buscan generar sinergias y alianzas estratégicas: “Las empresas quieren conocerse entre ellas para poder generar sinergia, para poder crear alianzas. Esos espacios regresan, por supuesto nuestros espacios de conexión de líderes empresariales. Es importante que los líderes se conozcan entre ellos, conozcan lo que tenemos y hablen sobre la sostenibilidad como parte de su estrategia”.

De cara al nuevo año, Sumarse propone un recorrido estructurado en seis bloques de experiencia que abordarán temas como liderazgo ético, gestión responsable de negocios, tecnología para el desarrollo, finanzas sostenibles, trabajo decente, acción ambiental y el fortalecimiento del trabajo con la juventud, consolidando así su apuesta por un desarrollo empresarial más responsable y sostenible.

Con información de María De Gracia.