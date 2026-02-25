Real Madrid vs Benfica UEFA Champions League | Alineaciones confirmadas

El Real Madrid defiende su ventaja mínima en el Santiago Bernabéu ante un Benfica obligado a remontar para seguir con vida en la UEFA Champions League .

Panamá/La UEFA Champions League vuelve a encender las luces del Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid buscará sellar su clasificación a los octavos de final frente al Benfica, tras imponerse 1-0 en un polémico partido de ida.

El equipo blanco llega con ventaja mínima, pero con el peso de la historia y su jerarquía europea respaldando sus aspiraciones.

Real Madrid vs Benfica: ventaja corta, historia grande

El primer asalto dejó titulares más allá del fútbol. Tras anotar el gol del triunfo, Vinícius Júnior denunció insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, situación que marcó el ambiente del encuentro. En lo deportivo, el 1-0 fue suficiente para que el conjunto merengue tome la delantera en la eliminatoria.

Las estadísticas favorecen claramente al gigante español. El Real Madrid ha avanzado en 22 de las últimas 23 series de eliminación directa en las que ganó el partido de ida. Además, atraviesa un gran momento en casa: suma seis victorias consecutivas en competiciones oficiales en el Bernabéu y ha ganado seis de sus últimos ocho partidos como local en la Champions League.

Benfica, ante un desafío histórico

Aunque el Benfica ya sabe lo que es vencer al Madrid —lo hizo 4-2 en la fase de liga—, la historia no le sonríe cuando pierde el primer duelo en casa. Los portugueses fueron eliminados en siete de las últimas ocho ocasiones en que cayeron en la ida como locales en una serie europea.

El conjunto lisboeta llega con cinco triunfos en sus últimos siete compromisos oficiales, pero su rendimiento como visitante en la UEFA Champions League genera dudas: solo una victoria en sus últimos cinco partidos fuera de casa en el cuadro principal (cuatro derrotas). Además, el antecedente reciente ante equipos españoles tampoco es alentador, con cuatro derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos.

Datos y rachas que marcan la previa

Uno de los datos más llamativos es que no hubo empates en los últimos 25 partidos del Real Madrid en la Champions (16 victorias y 9 derrotas). Asimismo, en 14 de sus últimos 15 encuentros europeos como local marcaron ambos equipos.

Por su parte, el Benfica ha mostrado intensidad desde el arranque: abrió el marcador antes del minuto 20 en tres de sus últimos cuatro partidos oficiales. Sin embargo, solo uno de sus últimos siete encuentros europeos como visitante tuvo goles de ambos conjuntos.

Jugadores clave y bajas sensibles

La gran figura a seguir será Vinícius Júnior, quien acumula cinco goles en sus últimas cuatro presentaciones, tres de ellos en el segundo tiempo. En el arco portugués, Anatoliy Trubin ha sido determinante, promediando más de cuatro atajadas por partido en sus últimas tres actuaciones europeas.

En cuanto a las bajas, el Madrid no contó el fin de semana ante Osasuna con Jude Bellingham, Éder Militão, Dean Huijsen y Rodrygo, todos por lesión, Kylian Mbappé tampoco será de la partida por Álvaro Arbeloa. Del lado del Benfica, tampoco estuvieron Nuno Félix, Samuel Soares ni João Veloso, mientras que Prestianni deberá cumplir una suspensión provisional impuesta por la UEFA.

Con la ventaja en el bolsillo y el respaldo de su historia europea, el Real Madrid parte como favorito. Pero en la Champions League, el margen de error es mínimo y el Benfica intentará escribir una noche épica en territorio blanco.