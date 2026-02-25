Decomisan 150 paquetes con presunta droga en Brisas del Golf; hay un guatemalteco aprehendido

La droga estaba dentro del vagón de un vehículo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 150 paquetes con presunta sustancia ilícita fueron decomisados por agentes de la Policía Nacional durante una acción operativa desarrollada en el sector de Brisas del Golf.

En el procedimiento fue aprehendido un ciudadano guatemalteco de 51 años de edad, quien conducía un vehículo particular. De acuerdo con el informe policial, la sustancia fue ubicada dentro del vagón del automóvil.

La acción se inició cuando el conductor del vehículo presuntamente se pasó la luz roja en la entrada de Brisas del Golf, lo que motivó una persecución por parte de agentes motorizados del grupo Lince.

Posteriormente, en coordinación con el Ministerio Público, se realizó una diligencia de allanamiento y registro al vehículo, donde se hallaron los 150 paquetes con la presunta droga.

Los indicios decomisados, junto con el sospechoso, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales e investigaciones de rigor.

