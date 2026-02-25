Minsa y OPS inician estudio de línea base para detectar casos de tracoma en Panamá

El tracoma, causado por la bacteria Chlamydia trachomatis, es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo y está asociado a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron este miércoles un encuentro técnico con el objetivo de iniciar un estudio de línea base que permita identificar si Panamá registra incidencia de casos de tracoma, especialmente en tres regiones priorizadas del país.

La jornada representa el primer paso para desarrollar una investigación que determine la presencia de esta enfermedad infecciosa en áreas específicas del territorio nacional.

Muriel Rodríguez, técnica médica de la Sección de Adultos de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, explicó que “el trabajo se realizará de manera articulada entre la Sección de Niñez y Adolescencia, la Sección de Adultos y el Departamento de Epidemiología, con el objetivo de detectar oportunamente posibles casos y frenar cualquier incidencia de tracoma en el país”.

Las regiones seleccionadas para el estudio son la región de salud de Darién y las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

Por su parte, Gilberto Eskildsen, consultor del proyecto Tracoma para OPS en Panamá, señaló que “muchos países se encuentran en riesgo de padecer enfermedades tropicales desatendidas, entre ellas el tracoma” y agregó que “este taller básico es el primer paso para evaluar cómo iniciar este proceso y establecer la metodología adecuada para el estudio”.

El tracoma, causado por la bacteria Chlamydia trachomatis, es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo y está asociado a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables. La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y puede provocar ceguera o discapacidad visual.

Puedes leer: Agua de Las Tablas y Llano de Piedra es apta para consumo humano, anuncia el Minsa

La metodología del estudio contempla la aplicación de encuestas y el levantamiento de información en comunidades con posibles condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento básico. Los países alineados con la estrategia internacional buscan certificarse como libres de tracoma antes del año 2030, en concordancia con los objetivos de eliminación de enfermedades desatendidas.

Con esta iniciativa, el Minsa y la OPS, en alianza con el Gobierno de Canadá, refuerzan su compromiso con la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades que puedan afectar la salud visual de la población panameña.