Presidente Mulino anuncia que viajará al Mundial de fútbol; al partido entre Panamá y Ghana
Panamá disputará dos partidos del Grupo L en Toronto, Canadá.
Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que estaría asistiendo al Mundial de Fútbol, específicamente al partido que la selección de Panamá jugará contra Ghana.
Justo antes de esos días, tengo una visita oficial que hacer del otro lado del mundo, pero estaré en Canadá apoyando a nuestra Sele y ojalá quiera que gane el primer evento, que creo que es contra Ghana. Bueno, le vamos a dar ganas a Ghana".
El partido entre Panamá y Ghana en el Mundial 2026 será el próximo miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Panamá), correspondiente al Grupo L. Este encuentro inaugural de la selección panameña se jugará en el BMO Field en Toronto, Canadá.
Calendario de Panamá en el Mundial 2026
Grupo L
- Ghana vs. Panamá: 17 de junio en Toronto, 6 PM (Hora de Panamá).
- Panamá vs. Croacia: 23 de junio en Toronto 6PM (Hora de Panamá).
- Inglaterra vs. Panamá: 28 de junio en Nueva Jersey, 4 PM (Hora de Panamá).
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, marcando la primera vez que tres países albergan el torneo.
El evento contará con 48 selecciones y 104 partidos en 16 sedes, comenzando el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (México) y finalizando el 19 de julio en Nueva Jersey (Estados Unidos).