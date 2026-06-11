Comercio electrónico y estafas digitales marcan agenda global de protección al consumidor

Panamá participa en la Asamblea Anual de Icpen junto a representantes de cerca de 50 países para fortalecer la cooperación internacional frente a los nuevos desafíos del mercado digital.

Ciudad de panamá/La protección de los consumidores en entornos digitales, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de las estafas en línea fueron algunos de los temas centrales abordados durante la Asamblea Anual de la Red Internacional de Protección y Cumplimiento al Consumidor (Icpen), encuentro que reunió a autoridades de cerca de 50 países de los cinco continentes.

Panamá estuvo representada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que participó en la reunión celebrada en República Dominicana, considerada uno de los foros más importantes a nivel mundial en materia de protección al consumidor.

Durante el evento, los participantes intercambiaron experiencias y analizaron los principales retos que enfrentan los consumidores en un mercado cada vez más digitalizado y globalizado. Entre los temas discutidos destacaron la publicidad engañosa en plataformas digitales, las estafas transfronterizas, el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de consumo y los mecanismos de cooperación entre autoridades para combatir prácticas comerciales indebidas.

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Las autoridades coincidieron en que el crecimiento de las compras por internet y de las transacciones realizadas a través de plataformas digitales ha transformado los hábitos de consumo, ofreciendo mayores facilidades a los usuarios, pero también exponiéndolos a riesgos relacionados con fraudes, incumplimientos y ofertas engañosas.

La participación de Panamá en este espacio internacional permite a la Acodeco conocer tendencias globales, compartir experiencias con organismos homólogos y fortalecer las estrategias implementadas para la defensa de los consumidores panameños.

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Acodeco destacó que la cooperación internacional se ha convertido en una herramienta para garantizar la protección de los consumidores, especialmente en un contexto donde gran parte de las relaciones comerciales se desarrollan a través de plataformas digitales que trascienden las fronteras nacionales.