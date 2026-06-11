Vamos pierde otros dos diputados y reduce aún más su fuerza en la Asamblea

Panamá/La Coalición Vamos volvió a sufrir una reducción en sus filas luego de que los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego anunciaran su salida del grupo, una decisión que deja a la bancada con 15 integrantes, cinco menos de los 20 con los que inició en julio de 2024.

Las nuevas salidas ocurren mientras los distintos bloques políticos mantienen conversaciones de cara a la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional prevista para el próximo 1 de julio; y a meses de la salida de los diputados Manuel Cheng, Carlos Saldaña y Betserai Richards, quienes también decidieron apartarse de la coalición.

El subjefe de bancada, Luis Duke, confirmó que tanto Zamora como Samaniego optaron por abandonar la agrupación tras la decisión de la junta directiva de suspenderlos.

Básicamente, el día de hoy nosotros hemos visto un comunicado de parte de la junta directiva de Vamos donde han suspendido a dos de nuestros colegas, y los dos colegas ya han renunciado a la coalición. Los dos, no uno. Los dos han renunciado a la coalición y han emitido sus propios comunicados donde han expresado, cada uno por su cuenta, que van a seguir sus caminos”, manifestó.

Pese a las bajas, Duke aseguró que la bancada mantendrá las banderas con las que llegó a la Asamblea Nacional.

Nosotros vamos a permanecer unidos los que quedamos, vamos a permanecer enfocados en hacer nuestro trabajo por el cual llegamos a la Asamblea, pero sobre todo poniendo los intereses del país por delante de cualquier interés personal”, expresó.

El diputado sostuvo que el grupo continuará impulsando iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción, la reducción del presupuesto legislativo, la eliminación de planillas y las reformas al reglamento interno de la Asamblea.

Duke señaló que la bancada conversa con diferentes fuerzas políticas y que incluso evalúa la posibilidad de impulsar una candidatura propia.

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Por su parte, su colega, el diputado Jorge González, reconoció que la decisión de Zamora y Samaniego generó sorpresa entre varios integrantes del grupo.

Me ha tomado de sorpresa la salida de los colegas Neftalí Zamora y Manuel Samaniego. Evidentemente puede responder a criterios propios y me gustaría que ellos también puedan profundizar cuáles son esas principales razones”, comentó.

González aseguró que la bancada aún no ha definido una postura oficial sobre la elección de la nueva directiva legislativa y que las conversaciones apenas comienzan.

¿Para dónde irán?

Las renuncias de Zamora y Samaniego profundizan la reducción numérica de Vamos en la Asamblea Nacional en un momento clave para la conformación de alianzas políticas y la distribución de espacios en las 15 comisiones permanentes.

En ese contexto, este medio conoció que ambos diputados ya han recibido propuestas de otras bancadas. De concretarse su salida definitiva del bloque independiente, la representación de Vamos en las comisiones podría verse reducida de manera significativa.

Actualmente, la coalición cuenta con tres puestos en las comisiones integradas por nueve diputados y cuatro espacios en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, con la nueva correlación de fuerzas, pasaría a tener dos representantes en la mayoría de las comisiones y tres en Presupuesto.

Por otro lado, cualquier bancada que logre incorporar a los diputados Carlos Saldaña —quien permanece sin afiliación a una bancada desde su desvinculación de Vamos—, así como a Zamora y Samaniego, obtendría un espacio adicional dentro de las comisiones legislativas.

Según fuentes legislativas, una de las agrupaciones que más activamente ha sostenido conversaciones en las últimas semanas es la bancada Mixta.

Por ahora, Realizando Metas cuenta con 15 diputados; el PRD se mantiene con 12 diputados, mientras que Cambio Democrático (CD) y el Panameñista cuentan con ocho diputados cada uno. La bancada Mixta con 5, la bancada del Movimiento Otro Camino con 3. Solos, sin bancada, están Patsy Lee (aliada a Vamos), así como Zamora, Samaniego y Saldaña.