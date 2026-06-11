La historia que pocos conocen de 'El Puma': Dos veces mundialista, criado en El Chorrillo y por una madre soltera

Con el paso de los años, aquel niño de El Chorrillo avanzó desde las categorías formativas hasta llegar a la Liga Panameña de Fútbol y posteriormente a la Selección Nacional.

Mientras José Luis “El Puma” Rodríguez se prepara para representar nuevamente a Panamá en un Mundial, su madre recuerda una etapa muy distinta de su vida: la de un niño que soñaba con jugar fútbol en las calles de El Chorrillo y que creció sin la figura de su padre.

Sandra Francis aún conserva uno de los recuerdos más valiosos de aquella época: el primer suéter que utilizó su hijo cuando ingresó al Club Deportivo El Chorrillo.

Allí comenzó el camino de quien hoy es uno de los futbolistas más importantes de Panamá y uno de los 26 jugadores convocados para defender los colores nacionales en la máxima cita del fútbol.

Rodríguez comenzó a jugar desde los seis años y desde muy pequeño manifestó su deseo de formar parte del equipo de su barrio. Sin embargo, el camino hacia el profesionalismo estuvo marcado por dificultades familiares y económicas.

El futbolista perdió a su padre cuando era apenas un niño, una situación que obligó a Sandra Francis a asumir sola la responsabilidad de criar a sus hijos.

Convertida en madre soltera, enfrentó los desafíos propios de sacar adelante a una familia en medio de limitaciones económicas, sin abandonar el sueño que su hijo alimentaba cada vez que pisaba una cancha.

“No fue fácil, fue un camino largo, de mucho esfuerzo”, recordó.

La madre del jugador relató que hubo momentos difíciles, pero aseguró que siempre encontró apoyo en personas que contribuyeron a que su hijo pudiera continuar desarrollándose en el fútbol.

“Fue difícil, pero Dios siempre me puso ángeles en el camino que me apoyaban para poder ayudar a mi hijo”.

Con el paso de los años, aquel niño de El Chorrillo avanzó desde las categorías formativas hasta llegar a la Liga Panameña de Fútbol y posteriormente a la Selección Nacional.

Cuando recibió el llamado a la Selección Mayor, Sandra Francis sintió que todos los sacrificios comenzaban a dar frutos.

Según contó, experimentó un profundo orgullo al comprender que su hijo estaba cumpliendo los sueños que había perseguido desde la infancia.

Ese orgullo se mantiene intacto hoy, cuando Rodríguez vuelve a representar a Panamá en una Copa del Mundo. Consultada sobre lo que siente al ver hasta dónde ha llegado su hijo, respondió que está “demasiado orgullosa como mamá”.

La historia familiar también tuvo uno de sus momentos más especiales durante el Mundial de Rusia 2018, cuando Panamá participó por primera vez en una Copa del Mundo. En aquella ocasión, Rodríguez tuvo la oportunidad de intercambiar camiseta con Luka Modrić, un recuerdo que permanece entre los más significativos de su carrera.

Ahora, antes de una nueva cita mundialista, otra generación de la familia se suma a los mensajes de apoyo.

Su hija le envió unas palabras cargadas de cariño y admiración.

“Estoy superorgullosa de él”, expresó, al tiempo que le deseó que anote muchos goles con la camiseta panameña.

Detrás de cada convocatoria, de cada partido y de cada logro de José Luis El Puma Rodríguez, existe una historia de perseverancia compartida entre un hijo que nunca dejó de perseguir su sueño y una madre que, pese a las adversidades, nunca dejó de creer que podía alcanzarlo.

Información de Jessica Román