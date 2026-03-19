El director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Eric Conte, explicó que uno de los principales cambios radica en la agilización de los procesos de compra, que anteriormente podían extenderse entre seis y nueve meses.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) avanza en la implementación de un nuevo modelo de adquisición de medicamentos con el objetivo de mejorar el abastecimiento en hospitales y centros de salud del país, en medio de los retos históricos en distribución y procesos de compra.