Real Madrid vs Benfica en Champions League | Goles de Rafa Silva y Tchouaméni tienen empatado el partido

Panamá/Se juega la primera parte en el Santiago Bernabéu y el duelo entre el Real Madrid y el Benfica mantiene la tensión al máximo. El marcador está 1-1, mientras que el global favorece 2-1 al conjunto merengue, que sigue dando un paso firme rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El primero en golpear fue el cuadro portugués. Rafa Silva, delantero del SL Benfica, apareció con su habitual movilidad entre líneas para silenciar momentáneamente el estadio blanco. El atacante luso, de 32 años, nacido en Forte da Casa, Portugal, definió con categoría para igualar la eliminatoria en el global y meter presión al equipo español. El mediapunta, tasado actualmente en 5 millones de euros, volvió a demostrar por qué es una pieza clave en el esquema ofensivo de las “Águilas”.

Sin embargo, la reacción del Real Madrid no tardó en llegar. Fue Aurélien Tchouaméni quien apareció con potencia desde la segunda línea. El mediocampista francés, de 26 años y valor de mercado de 75 millones de euros, aprovechó una jugada a balón parado para enviar el balón al fondo de la red y devolverle la ventaja global al club blanco. El pivote, fichado en 2022 y con contrato hasta 2028, impuso su físico (1,88 m) y su jerarquía en el mediocampo para inclinar nuevamente la balanza.

Con el 1-1 parcial y el 2-1 en el global, el partido se juega con alta intensidad. El Benfica necesita un gol más para empatar la serie, mientras que el Real Madrid maneja el ritmo con mayor paciencia, consciente de que cualquier error puede cambiar el destino de la eliminatoria.

La noche promete emociones fuertes en la Champions League, donde cada detalle cuenta y cualquier destello individual puede marcar la diferencia.