Panamá refuerza acciones para promover investigación y capacitación ambiental

Como parte de esta alianza, ambas instituciones organizarán jornadas de intercambio de experiencias, conocimientos y resultados científicos derivados de sus investigaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Técnica Ambiental con el objetivo de impulsar la colaboración académica, científica, técnica y cultural, orientada a fortalecer las acciones de conservación de la naturaleza en el país.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el director general del Catie, Luis Ernesto Pocasangre Enamorado, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos para desarrollar planes y estrategias nacionales alineadas con las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, contempladas en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Como parte de esta alianza, ambas instituciones organizarán jornadas de intercambio de experiencias, conocimientos y resultados científicos derivados de sus investigaciones.

Estas actividades podrán desarrollarse de manera presencial o virtual, con el propósito de fortalecer las capacidades organizacionales y educativas, especialmente en beneficio de comunidades y sectores vinculados a la gestión ambiental.

🔗Puedes leer: Ministro de Ambiente reitera que en junio se conocería el futuro de la mina de Donoso

Entre las áreas prioritarias que serán abordadas en el marco de esta cooperación se encuentran:

Agroecología.

Cambio climático y eficiencia energética.

Biodiversidad terrestre y marino-costera.

Manejo y conservación de suelos en cuencas hidrográficas.

Planificación y gestión forestal.

Restauración de ecosistemas naturales.

Durante el acto de firma, Pocasangre resaltó que es un honor para el CATIE colaborar con Panamá, país que alberga cerca del 5 % de la biodiversidad mundial, y subrayó el compromiso del organismo regional de apoyar la gestión ambiental mediante investigación, enseñanza y capacitación.

Por su parte, Navarro señaló que este acuerdo abre nuevas oportunidades para funcionarios, estudiantes y académicos panameños, al fortalecer los procesos de formación y cooperación técnica.

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la ciencia y consolidando un trabajo regional, por ello este convenio nos permite dar el siguiente paso, poner en práctica lo que podemos hacer junto al CATIE, sacarle provecho para apoyarnos de cómo hacer frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los bosques de la mano con nuestros socios regionales”, agregó Navarro.