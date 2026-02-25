EEUU suaviza el veto petrolero a Cuba mientras el Caribe teme desestabilización

Estados Unidos suavizó este miércoles su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba.

Estados Unidos suavizó este miércoles su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, golpeada por una grave crisis económica y energética que preocupa a varios líderes caribeños ante el riesgo de desestabilización en la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, un cubano-estadounidense que ha pasado su carrera política deseando el fin del gobierno comunista de La Habana, asistió a una cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para abordar la situación en Cuba y también en Venezuela.

Sobre esta última, Rubio defendió la operación militar estadounidense que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

Mientras Rubio mantenía conversaciones en la nación insular de San Cristóbal y Nieves, el gobierno de Donald Trump suavizó la prohibición impuesta a la entrega de petróleo venezolano a Cuba, que había dependido de su aliado para aproximadamente la mitad de sus necesidades de combustible.

El Departamento de Tesoro indicó que iba a permitir "transacciones que apoyen al pueblo cubano", incluido el petróleo venezolano para "uso comercial y humanitario".

Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del estado comunista.

Voluntad de estabilidad

Varios líderes caribeños mostraron su temor a que la crisis cubana perjudique al conjunto de la región.

"El sufrimiento humanitario no beneficia a nadie", afirmó el martes el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. "Una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a Cuba".

Una idea compartida por el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, quien declaró: "Una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos".

Canadá, que se ha desmarcado de su vecino del sur al mantener relaciones cordiales con La Habana, anunció una ayuda de ocho millones de dólares canadienses (5,8 millones de dólares) para Cuba, que sufre apagones continuos y una grave escasez de combustible.

Estados Unidos ha mantenido un embargo comercial y financiero sobre Cuba casi de forma continua desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Elecciones "democráticas" en Venezuela

En la cumbre del CARICOM, Rubio defendió la operación contra Maduro con el argumento de que Venezuela logró avances "sustanciales" desde entonces.

"Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas", aseguró.

Según él, Venezuela ha entrado en una nueva etapa en la que es necesario celebrar "elecciones justas y democráticas", aunque no precisó ningún calendario.

"Nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", afirmó Rubio.

Estados Unidos, que en su día defendió a la oposición democrática de Venezuela, ha trabajado desde la caída de Maduro con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del líder izquierdista.

Trump ha expresado su satisfacción con Rodríguez, incluyendo la bienvenida que esta ha dado a las compañías petroleras estadounidenses, aunque ha amenazado con recurrir a la violencia si no cumple sus órdenes.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, se enfrentó a sus homólogos caribeños que defendieron a Cuba o criticaron a Estados Unidos por sus acciones en Venezuela.

"No podemos abogar por que otros vivan bajo el comunismo y la dictadura", declaró.

Trinidad y Tobago, cuyas costas son visibles desde Venezuela, facilitó el acceso a las fuerzas militares estadounidenses antes de la operación contra Maduro.

El depuesto líder venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico, los cuales él niega.