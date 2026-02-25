David contará con centro de capacitación para adultos mayores con inversión de $15 millones

El nuevo centro del Inadeh tendrá como objetivo principal fortalecer la capacitación de personas mayores bajo el enfoque de “vejez productiva”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Metropolitano de David (Pameda) se consolida como uno de los proyectos urbanos más importantes del occidente del país con la incorporación de un nuevo centro del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, orientado exclusivamente a la formación de personas adultas mayores.

La iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Municipio de David y el Despacho de la Primera Dama, que impulsaron “la integración de infraestructuras estatales dentro del parque como parte de una visión de desarrollo inclusivo y de alto impacto social para la provincia de Chiriquí”.

El nuevo centro del Inadeh tendrá como objetivo principal fortalecer la capacitación de personas mayores bajo el enfoque de “vejez productiva”, promoviendo que este grupo continúe aportando activamente a la economía y al desarrollo social del país. Según las autoridades, el proyecto también complementará la oferta formativa del actual centro de David.

La obra contempla estudios, diseños, permisos y la construcción de dos estructuras que suman aproximadamente 7,500 metros cuadrados. El primer edificio incluirá áreas administrativas, clínica, aulas polivalentes y talleres de gastronomía, repostería, panadería, modistería, artesanía, inglés, tecnologías, invernadero y programas de cuidado para adultos mayores. El segundo edificio incorporará talleres técnicos especializados como fontanería, electricidad, soldadura con simulador, energías renovables, logística, CCNA, gestión empresarial, estética, motores fuera de borda, auto eléctrico, montacarga y grúa pórtica con simuladores, entre otros.

Puedes leer: Año escolar 2026: Se instalan modelos en Escuela Isabel Herrera Obaldía para iniciar clases

La inversión total estimada asciende a B/.15.3 millones, de los cuales B/.9 millones corresponden a construcción y B/.6.3 millones a equipamiento, con un tiempo estimado de ejecución de tres años.

Con este proyecto, el Inadeh y el Despacho de la Primera Dama refuerzan su compromiso con “una política pública que reconoce a las personas mayores como actores estratégicos del desarrollo económico y social, apostando por infraestructura moderna, accesible y alineada con estándares de calidad”.