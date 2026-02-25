La emoción del fútbol llega a su clímax en la final de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Panamá, ciudad de Panamá/La culminación de una temporada vibrante está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana, el silbato final marcará el cierre de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, transformando el campo en un escenario donde la destreza física y la educación alimentaria convergerán en una clausura inolvidable cargada de dinamismo. Es el cierre de un ciclo donde el marcador es tan relevante como las lecciones de bienestar que los participantes se llevan a casa.

Más allá de la competitividad en el césped, el ADN de este certamen reside en la formación integral de sus protagonistas. Se ha priorizado la construcción de hábitos saludables y la ética deportiva, demostrando con hechos que un rendimiento óptimo nace tanto de un entrenamiento riguroso como de una consciencia nutritiva que empodera a las nuevas generaciones. El torneo ha logrado que el concepto de "vida sana" sea el trofeo más valioso obtenido en cada jornada.

Cada jugada estratégica ha sido el fruto de semanas de preparación colectiva, respaldadas por el motor invisible pero potente de padres y mentores que, con su aliento constante, han convertido este torneo en un hito de unidad comunitaria. Estos pequeños atletas no solo han perfeccionado su técnica, sino que han fortalecido su carácter ante los desafíos, llegando a la meta con el respaldo de toda una red que cree en su potencial.

Los partidos de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! serán transmitidos disponibles a través del YouTube de TVMAX, permitiendo seguir cada gol, cada atajada y cada celebración desde casa.

Sábado 28 de febrero

2:00 PM15TCPCD Sociedad Panamá Este vs Academia San Miguelito

3:00 PM FOU9Sanchez Soccer Academy vs Familia Fútbol Club

FPU9Fortaleza FC vs Academia Costa del Este

4:00 PM U12F Clausura - Campeón Plata: Samuels Academy

5:00 PM TCOU11CD Sociedad Panamá Este vs Familia Fútbol Club

TCPU11Academia San Miguelito vs Academia Toro Blackburn

6:00 PMFPU7Acad. Plaza Amador vs Cantera

FCFBU7 Academia Toro Blackburn vs Academia Chilibre

7:00 PM FOU11Costa del Este vs Academia Diamantes

FPU11Villa Norma FC vs Deportivo Hijos de Dios

8:00 PM15FPAcademia Chilibre vs Plaza Amador

Domingo 1 de marzo

12:00 MD TCOU9 San Sebastián vs Academia Diamantes

FOU7 Costa del Este vs Yo Amo el Fútbol

TCPU9 CAI vs Acad. Plaza Amador

1:00 PM F010FJM Soccer Academy vs Samuels Academy

FP10F ADM FC vs Inter Panamá FC

2:00 PM F012F Inter Panamá FC vs ADM FC

3:00 PM Por definir Surfer Soccer Academy vs Academia Soccer 10 FC

4:00 PM TCOU13 Zona Roja FC vs Sanchez Soccer Academy

5:00 PMTCPU13Acad. Plaza Amador vs Dinamo AW

6:15 PM FOU13 Costa del Este vs Johao Academy