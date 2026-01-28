Ministro de Ambiente reitera que en junio se conocería el futuro de la mina de Donoso

El ministro reiteró que la auditoría a cargo de la empresa de calidad internacional SGS y ya ha entregado sus dos primeros informes preliminares que fueron publicados en la página web del Ministerio de Ambiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Ambiente, juan Carlos Navarro reiteró este miércoles 28 de enero, que la auditoría de la mina de Donoso está en proceso, es integral y una vez que termine en abril se tendrá información veraz sobre todo lo que ocurrió en la mina y permitirá enfrentar este "problema heredado".

El futuro de la mina se conocería en junio, agregó.

Las palabras del ministro se dieron a su llegada al Foro Económico Internacional de América Latina y el caribe 2026.

El ministro reiteró que la auditoría a cargo de la empresa de calidad internacional SGS Panama Control Services y ya ha entregado sus dos primeros informes preliminares que fueron publicados en la página web del Ministerio de Ambiente.

El pasado 15 de enero, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno Nacional espera concluir a mediados de este año el proceso de análisis sobre la situación de la mina de Donoso y que será en junio cuando se haga el anuncio oficial al país sobre la decisión adoptada.

“Yo espero y confío terminar el proceso a mediados de año y haré el anuncio que corresponda al país. Pero yo espero y confío que para junio anunciemos al país la decisión tomada por el Gobierno”, expresó el mandatario, al referirse a un tema que ha elevado la expectativa política y pública, especialmente en la antesala del discurso presidencial a la Nación.

Mulino subrayó que la mina está siendo atendida por expertos y que el proceso se encuentra en una etapa altamente técnica. En ese sentido, adelantó que Panamá contará con el respaldo de especialistas internacionales, particularmente de Chile, país que considera líder mundial en minería y producción de cobre.

El tema minero ha vuelto al centro del debate público tras la crisis sociopolítica generada en 2023, cuando la aprobación del contrato-ley derivó en protestas masivas y posteriormente fue declarado inconstitucional. Pese a este antecedente, el presidente Mulino ha señalado que el manejo del caso tendrá curso durante 2026, con énfasis en una solución responsable y sustentada en criterios técnicos y ambientales.

Con información de María De Gracia