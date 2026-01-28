Presidente Mulino llama a la integración regional y al trabajo conjunto en Foro Económico Internacional 2026

Durante su intervención, el mandatario destacó que el encuentro representa un hecho histórico para Panamá, al no tratarse de una cumbre oficial, sino de una reunión de líderes, autoridades y actores interesados en el desarrollo económico, la inversión, la innovación y la sostenibilidad de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio inicio este miércoles 28 de enero al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, un encuentro que reúne en Panamá a jefes de Estado, líderes políticos y representantes del sector económico regional para debatir sobre desarrollo, inversiones, innovación y sostenibilidad.

Durante su discurso inaugural, el mandatario destacó que se trata de un hecho histórico para el país, al subrayar que el foro no corresponde a una cumbre oficial, sino a un espacio de diálogo entre actores comprometidos con el crecimiento y el futuro de la región. “Hoy somos anfitriones de América Latina y el Caribe; Panamá les da la bienvenida”, expresó.

Mulino manifestó el orgullo que representa para Panamá ser sede del encuentro, al tiempo que reconoció que, pese al potencial de la región, persisten profundas brechas sociales y económicas. En ese contexto, reiteró su defensa de la libre economía, la asociación entre países y la colaboración entre el Estado y el sector privado, aunque advirtió que el Estado debe asumir un rol activo para reducir las desigualdades.

“América Latina lo tiene todo, pero aún le falta mucho”, afirmó el presidente, quien recordó su experiencia profesional en el derecho marítimo y su participación en acuerdos transnacionales vinculados al comercio y la cooperación internacional. En su intervención, Mulino señaló que el mundo atraviesa una nueva realidad marcada por tensiones geopolíticas, debilitamiento de organismos internacionales y la imposición del poder de los Estados más fuertes, lo que, dijo, profundiza las asimetrías globales.

Ante este escenario, el mandatario sostuvo que América Latina debe consolidarse como un bloque único, capaz de fortalecer su poder de negociación y de reclamar un rol más relevante en los espacios de decisión global, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mulino también resaltó la posición estratégica de Panamá, destacando que el Canal y los puertos del país han adquirido una relevancia aún mayor en medio de la reconfiguración del comercio y la diplomacia mundial. “Las tensiones globales no nos han debilitado; han confirmado nuestra importancia como vía estratégica para el mundo”, afirmó.

El presidente dedicó parte de su discurso a reconocer la presencia de líderes regionales, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien destacó los avances para la integración de Panamá al Mercosur; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la cooperación bilateral y la interconexión eléctrica; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resaltando la normalización de relaciones comerciales tras la salida de Panamá de listas fiscales.

Asimismo, valoró la participación de mandatarios y representantes de Bolivia, Guatemala, Jamaica y Chile, destacando la necesidad de fortalecer los lazos entre América Latina y el Caribe, incluyendo a los países no hispanohablantes. Al cierre, Mulino reiteró que Panamá no busca competir con sus vecinos, sino complementar sus economías, al poner a disposición de la región su infraestructura logística y el Canal como eje del comercio global.

“Nuestros pueblos nos exigen más unidad que diferencias, más coincidencias que divisiones”, concluyó. En el Foro Económico Internacional participan además los presidentes de Brasil, Colombia, Bolivia, Guatemala, Chile, Ecuador y el primer ministro de Jamaica.