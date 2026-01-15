Mulino espera que en junio el Gobierno defina el futuro de la mina de Donoso

Mulino subrayó que la mina está siendo atendida por expertos y que el proceso se encuentra en una etapa altamente técnica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno Nacional espera concluir a mediados de este año el proceso de análisis sobre la situación de la mina de Donoso y que será en junio cuando se haga el anuncio oficial al país sobre la decisión adoptada.

“Yo espero y confío terminar el proceso a mediados de año y haré el anuncio que corresponda al país. Pero yo espero y confío que para junio anunciemos al país la decisión tomada por el Gobierno”, expresó el mandatario, al referirse a un tema que ha elevado la expectativa política y pública, especialmente en la antesala del discurso presidencial a la Nación.

Mulino subrayó que la mina está siendo atendida por expertos y que el proceso se encuentra en una etapa altamente técnica. En ese sentido, adelantó que Panamá contará con el respaldo de especialistas internacionales, particularmente de Chile, país que considera líder mundial en minería y producción de cobre.

El presidente informó que el próximo 11 de marzo asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, ocasión en la que se concretará el apoyo técnico ofrecido por ese país. “Chile es el país número uno en temas de mina, de cobre. Codelco tiene una industria muy, muy grande, y con el mayor gusto nos va a facilitar la asesoría técnica para el tramo en que estamos en este momento, que es un tramo muy técnico”, indicó.

Puedes leer: Gobierno espera resultados de auditoría para definir el futuro de la mina de Donoso

El tema minero ha vuelto al centro del debate público tras la crisis sociopolítica generada en 2023, cuando la aprobación del contrato-ley derivó en protestas masivas y posteriormente fue declarado inconstitucional. Pese a este antecedente, el presidente Mulino ha señalado que el manejo del caso tendrá curso durante 2026, con énfasis en una solución responsable y sustentada en criterios técnicos y ambientales.

Recientemente, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al tema y reiteró que cualquier decisión futura sobre la mina de Donoso estará basada en evaluaciones técnicas y ambientales rigurosas. Moltó recordó que la actual administración heredó una situación compleja y que una de las primeras acciones del Ejecutivo fue la aprobación de un plan de gestión segura para garantizar la estabilidad ambiental del área y prevenir riesgos de contaminación.

El ministro detalló que dicho plan incluyó la remoción de materiales sensibles que podían representar un peligro ambiental, todo bajo supervisión técnica permanente. “Eso está muy bien manejado, se hacen inspecciones todo el tiempo”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de revisar el Código de Recursos Minerales, Moltó aclaró que ese no es un tema que esté siendo abordado en este momento. Explicó que la prioridad del Gobierno ha sido manejar adecuadamente la situación heredada y cumplir con el compromiso presidencial de proteger el entorno natural.

Asimismo, indicó que los recursos obtenidos por la comercialización del material existente en la mina serán destinados a obras que beneficien directamente a la población. “El presidente ha sido muy claro en que esto ambientalmente debe ser manejado de la forma correcta. Se exportó el material que había, se comercializó, se exportaron explosivos, se limpió el área y se le está dando mantenimiento a los equipos para que todo se mantenga de manera ambientalmente correcta y se protejan las áreas alrededor”, señaló Moltó.

Con el anuncio previsto para junio, el Gobierno busca cerrar una de las discusiones más sensibles del país bajo un enfoque técnico, ambiental y de responsabilidad estatal, marcando el rumbo definitivo sobre el futuro de la mina de Donoso.