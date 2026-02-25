Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 25 de febrero de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 25 de febrero se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Victor Julio Gutiérrez, en ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Primer premio: 2735

Letras: DBDC

Serie: 10

Folio: 13

Segundo premio: 7293

Tercer premio: 2674