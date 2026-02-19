Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 18 de febrero de 2026

Sorteo de la Lotería Nacional
Sorteo de la Lotería Nacional / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este jueves 19 de febrero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Victor Julio Gutiérrez, en ciudad de Panamá.

El sorteo corresponde al del Miércoles de Ceniza, cuya fecha se corrió para este jueves.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Primer premio: 5828

Letras: ABDC

Serie: 10

Folio: 13

Segundo premio: 4949

Tercer premio: 9274

Números premiados
Números premiados / TVN Noticias

Temas relacionados

Lotería Nacional sorteos loteria Juegos de azar
Si te lo perdiste
Lo último
stats