Resultados del sorteo de la lotería del domingo 14 de febrero de 2026
Este sábado 14 de febrero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), correspondiente al sorteo dominical del 15 de febrero, el cual fue modificado por fiestas de Carnaval. El sorteo se realizó desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del domingo 8 de febrero de 2026
Primer premio: 0499
Letras: BACB
Serie: 16
Folio: 1
Segundo premio: 2975
Tercer premio: 3376