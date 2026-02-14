Resultados del sorteo de la lotería del domingo 14 de febrero de 2026

Este sábado 14 de febrero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), correspondiente al sorteo dominical del 15 de febrero, el cual fue modificado por fiestas de Carnaval. El sorteo se realizó desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 8 de febrero de 2026

Primer premio: 0499

Letras: BACB

Serie: 16

Folio: 1

Segundo premio: 2975

Tercer premio: 3376