Mujer de 77 años muere atropellada en Las Tablas; primera víctima vial del año en Los Santos

Las Tablas, Los Santos/Una mujer de 77 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellada en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

El accidente se registró cuando la víctima intentaba cruzar la vía Dr. Belisario Porras, específicamente desde el Tribunal Electoral hacia una parada de buses, momento en que fue impactada por un vehículo tipo taxi. La persona falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto.

El capitán José Yángüez, de la Dirección de Operaciones del Tránsito en Los Santos, informó que este caso se convierte en la primera víctima fatal del año por accidentes de tránsito en la provincia.

Yángüez detalló que se trató de “un vehículo taxi que la atropelló cuando cruzaba del Tribunal Electoral a una parada de buses”, y señaló que las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Asimismo, hizo un llamado tanto a peatones como a conductores a disminuir la velocidad al aproximarse a los pasos cebra o líneas de seguridad visibles, con el fin de evitar que ocurran este tipo de accidentes.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución en las vías para prevenir más hechos lamentables en la región.

Con información de Eduardo Javier Vega