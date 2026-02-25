Tim Gunn confiesa por qué lleva 43 años en celibato: crisis y su salida de Project Runway

A sus 72 años, el diseñador abrió su corazón en una conversación íntima donde explicó que una dolorosa ruptura en 1982 marcó profundamente su vida personal.

El consultor de moda Tim Gunn, figura emblemática de la televisión gracias a su participación en Project Runway, sorprendió al revelar que ha permanecido célibe durante los últimos 43 años.

Gunn compartió su historia durante una reciente aparición en el pódcast de Chelsea Handler, donde habló sin filtros sobre el impacto emocional que tuvo el final de una relación de casi una década.

El diseñador recordó que tenía 29 años cuando terminó su relación de nueve años con quien era entonces su pareja y compañero de vida en Washington, D.C. La separación ocurrió de forma abrupta y en un momento cotidiano que quedó grabado en su memoria.

“Tuve una relación muy seria de nueve años en Washington, D.C., y amaba profundamente a esa persona y habría hecho cualquier cosa por él. Todavía recuerdo la noche en que todo terminó. Estábamos en la cama viendo MASH*… y me dijo: ‘Ya no tengo paciencia para ti. Quiero que te vayas’”, relató.

Aunque Gunn tenía su propio apartamento, explicó que había convivido con su pareja durante años, por lo que la ruptura implicó una salida inmediata del hogar compartido.

“Tuve que detenerme porque estaba hiperventilando. Estaba fuera de mí, entre la autoflagelación y la autocompasión, y fue horrible”, añadió al recordar el momento.

La situación se complicaba aún más porque ambos trabajaban juntos, lo que hacía imposible cortar todo contacto tras la separación. Esa misma noche, además, recibió una confesión devastadora.

“Me dijo que había estado acostándose con prácticamente todo lo que pasaba, y yo le había sido leal y fiel”, afirmó Gunn.

El contexto histórico amplificó el impacto emocional. La ruptura ocurrió en 1982, cuando comenzaban a conocerse los primeros casos de sida en Estados Unidos. En aquel momento, la información era limitada y el miedo, generalizado.

“Era la única persona con la que había estado. Y esto es el inicio del sida. Es 1982. La autocompasión se convirtió en una ira completamente desbordada porque pensé que podía haberme dado una sentencia de muerte”, expresó.

La preocupación por su salud lo llevó a someterse a pruebas periódicas de VIH durante una década.

“Me hice pruebas cada seis meses durante diez años y, afortunadamente, tenía un resultado limpio”, indicó. Sin embargo, el trauma emocional dejó huella. Gunn explicó que cada vez que consideraba iniciar una nueva relación seria, el recuerdo de aquella experiencia regresaba con fuerza.

“Cada vez que me sentía tentado a involucrarme en algo que pudiera volverse serio con alguien, todo esto regresaba como las cataratas del Niágara, y simplemente me quitaba el deseo”, comentó.

Con el paso del tiempo, el diseñador se adaptó a una vida en solitario y sin relaciones íntimas.

“Ser célibe y ser alguien que vive solo fue un ajuste. Pero ahora no lo cambiaría por nada”, concluyó.

Durante la misma entrevista, Gunn también abordó su salida del programa que lo convirtió en referente internacional de la moda televisiva. El diseñador fue mentor de talentos emergentes desde 2004 y participó en 19 temporadas del reality, 16 de ellas junto a la supermodelo Heidi Klum.

Sin embargo, el formato fue renovado para una temporada 22 prevista para 2026 sin contar con su presencia. Gunn fue claro al explicar lo ocurrido: “Seré completamente transparente al respecto. No me invitaron a la fiesta”.

Detalló además que su representante intentó obtener respuestas cuando se confirmó el regreso de Klum al programa: “Mi agente llamó a los productores para decir: ‘Entendemos que Heidi firmó. No hemos sabido nada sobre Tim’. Y ellos dijeron: ‘No lo queremos’”.

Aunque reconoció que la noticia fue difícil de asimilar en un principio, Gunn también dejó ver serenidad y orgullo por su trayectoria.

A lo largo de los años, Tim Gunn no solo se convirtió en un mentor televisivo, sino en una voz influyente en la industria de la moda. Su testimonio, marcado por vulnerabilidad y honestidad, revela una faceta poco conocida de una figura pública que ha sabido reinventarse y mantenerse fiel a sí misma.