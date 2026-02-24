Asesinato en 1982 resuelto con ADN de una colilla lleva a cadena perpetua en 2026

La clave fue el ADN recuperado de una colilla de cigarrillo, analizado con técnicas modernas de genealogía genética .

Más de cuatro décadas después del crimen que conmocionó a la ciudad de Cloverdale, en California, la ciencia forense logró lo que durante años pareció imposible: identificar y llevar ante la justicia al responsable del asesinato de una adolescente de 13 años.

La víctima, Sarah Geer, fue vista con vida por última vez la noche del 23 de mayo de 1982, cuando salía de la casa de una amiga en Cloverdale. A la mañana siguiente, un bombero que regresaba a su hogar tras terminar su turno encontró su cuerpo, según informó la Fiscalía del Condado de Sonoma. Las autoridades determinaron que la menor fue arrastrada por un callejón hasta una zona apartada, cerca de un edificio de apartamentos y detrás de una cerca, donde fue violada y estrangulada. El caso fue catalogado como homicidio, pero las limitaciones forenses de la época impidieron identificar a un sospechoso.

En 2003, los investigadores lograron un primer avance significativo al desarrollar un perfil de ADN a partir de semen recolectado de la ropa interior de la víctima. Sin embargo, ese perfil no coincidía con ninguna persona en las bases de datos criminales disponibles en ese momento, por lo que la investigación volvió a estancarse.

El caso permaneció sin resolver hasta 2021, cuando el Departamento de Policía de Cloverdale decidió reabrirlo. Desde finales de 2019, la institución había estado en contacto con una firma privada especializada en casos archivados y optó por asociarse con ella para revisar la evidencia utilizando los últimos avances tecnológicos.

La investigación contó también con la colaboración del Federal Bureau of Investigation (FBI), que empleó bases de datos genealógicas familiares para buscar coincidencias con el perfil genético obtenido en 2003. Según los fiscales, “El FBI, con acceso a bases de datos genealógicas familiares, concluyó que la fuente de la evidencia de ADN recolectada de Sarah pertenecía a uno de cuatro hermanos, incluido James Unick”.

Tras acotar la búsqueda a cuatro hermanos, los agentes centraron su atención en James Unick. De acuerdo con la Fiscalía, el FBI “vigiló al acusado y recolectó un cigarrillo desechado que había estado fumando”. El análisis del ADN presente en la colilla confirmó que coincidía con el perfil elaborado en 2003 y con otras muestras halladas en la ropa de la víctima.

La técnica utilizada, conocida como genealogía genética, combina el estudio del ADN con la reconstrucción de árboles familiares. El procedimiento consiste en comparar una muestra genética con bases de datos públicas de personas que han compartido su información, identificar posibles familiares biológicos y reconstruir un árbol genealógico que conduzca a un sospechoso.

Este método ya había sido clave en otros casos de alto perfil, como el arresto en 2018 del llamado Golden State Killer, y ha permitido esclarecer homicidios ocurridos en la década de 1970 y 1980 en distintos estados.

Unick fue arrestado en julio de 2024 en su residencia en Willows, California. Tras su captura, el jefe de policía de Cloverdale, Chris Parker, declaró: “Hoy representa una victoria agridulce para la justicia”. Añadió: “Aunque nada puede deshacer el dolor infligido a la familia Geer y a nuestra comunidad, finalmente podemos ofrecer algo de consuelo al saber que el responsable rendirá cuentas”.

En el momento de su detención, el acusado aseguró que no conocía a Sarah ni recordaba lo ocurrido la noche del crimen. Sin embargo, durante el juicio, que se extendió por un mes, cambió su versión. Testificó que la adolescente “le propuso tener relaciones sexuales mientras él jugaba un videojuego” en una sala de juegos local y sostuvo que ambos mantuvieron relaciones consensuadas en una colina cercana a un río. También insinuó que otra persona pudo haberla agredido y asesinado más tarde.

El jurado escuchó además el testimonio de amigos de la víctima que compartieron con ella su último fin de semana con vida en 1982. Tras apenas dos horas de deliberación, los miembros del jurado rechazaron la versión del acusado y lo declararon culpable de asesinato el 13 de febrero, fecha en que Sarah habría cumplido 57 años, según informó la Fiscalía del Condado de Sonoma a CNN.

La fiscal de distrito Carla Rodríguez afirmó: “Este veredicto de culpabilidad es testimonio de todos los que nunca dejaron de buscar al asesino de Sarah”. También subrayó: “Este es el caso más antiguo presentado ante un jurado del Condado de Sonoma. Aunque 44 años es demasiado tiempo para esperar, finalmente se ha hecho justicia, tanto para los seres queridos de Sarah como para su comunidad”.

Tras el veredicto y la determinación de que “el acusado cometió una circunstancia especial relacionada con la agresión sexual durante la comisión del asesinato”, Unick enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de sentencia está programada para el 23 de abril.