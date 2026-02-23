Mel Gibson filma secuela de La Pasión de Cristo junto a exarzobispo excomulgado por atacar al Papa Francisco

La producción de La Resurrección de Cristo, esperada continuación de The Passion of the Christ, avanza en Italia envuelta en controversia.

El director y actor Mel Gibson confirmó que recibe asesoramiento del exarzobispo italiano Carlo Maria Viganò, figura que fue excomulgada en 2024 tras rechazar la autoridad del Papa Francisco y cuestionar el Concilio Vaticano II.

La participación de Viganò, quien en declaraciones públicas llamó al pontífice “servidor de Satanás” y “falso profeta”, ha generado reacciones dentro y fuera del ámbito eclesiástico, además de añadir tensión al rodaje que se desarrolla en distintas locaciones italianas.

La nueva película comenzó su producción a inicios de octubre en Studio 22, dentro de Cinecittà Studios, en Roma. También se realizan filmaciones exteriores en el sur del país, incluida la ciudad de Matera, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y famosa por sus cuevas prehistóricas. En ese mismo escenario se rodaron escenas clave de la cinta original estrenada en 2004.

Reportes de la prensa italiana, respaldados por fuentes cercanas a la producción, indican que Viganò ha estado presente en el set y ha ofrecido aportes durante el desarrollo creativo del proyecto. Gibson, quien anteriormente defendió públicamente al exarzobispo tras su excomunión, lo considera una voz de referencia en cuestiones doctrinales.

Carlo Maria Viganò fue nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos y se convirtió en una figura visible del debate público en los últimos años. Además de sus críticas al Papa Francisco, ha manifestado apoyo al presidente estadounidense Donald Trump y ha expresado posturas controvertidas respecto de las vacunas y los derechos de las personas homosexuales.

Su excomunión en 2024 marcó un punto de quiebre con la jerarquía vaticana. A pesar de ello, su cercanía con Gibson parece haberse consolidado en esta nueva etapa cinematográfica.

A diferencia de la primera entrega, La Resurrección de Cristo contará con un elenco principal completamente nuevo. El actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel de Jesús, reemplazando a Jim Caviezel, protagonista del filme original.

La actriz cubana Mariela Garriga interpretará a María Magdalena, personaje que en 2004 estuvo a cargo de Monica Bellucci. Por su parte, la actriz polaca Kasia Smutniak dará vida a María, rol que anteriormente encarnó Maia Morgenstern.

Más de 500 trabajadores del sector audiovisual participan en la producción, que dispone de un presupuesto elevado. Gibson produce junto a Bruce Davey bajo el sello Icon Productions, con el estudio Lionsgate como socio estratégico.

La película original, rodada en arameo, hebreo y latín para reforzar el realismo histórico, recaudó 610 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las producciones independientes más exitosas de la historia.

La nueva entrega, cuyo estreno está previsto para 2027, se dividirá en dos partes. El guion fue escrito por Gibson junto a Randall Wallace, con quien colaboró anteriormente en Braveheart.

Según declaraciones previas del director, la historia adoptará un enfoque distinto al de la cinta de 2004. Mientras aquella se centró en las últimas 12 horas antes de la crucifixión, la secuela abordará los acontecimientos vinculados a la resurrección de Jesús, aunque gran parte de los detalles narrativos permanecen bajo reserva.

El avance del rodaje en Italia mantiene alta la expectativa entre seguidores del cine religioso y críticos de la industria. Sin embargo, la presencia de Viganò añade un componente político y doctrinal que podría influir en la recepción pública del filme.

Con un estreno proyectado dentro de dos años, La Resurrección de Cristo no solo representa el regreso de Gibson a uno de los proyectos más influyentes de su carrera, sino también un nuevo capítulo en la intersección entre fe, cine y controversia global.