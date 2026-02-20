Gracie Bon brilló en Premios Lo Nuestro 2026 con un entallado vestido dorado

La modelo e influencer panameña acaparó miradas durante la alfombra magenta de los galardones celebrados el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

Su aparición no solo confirmó su creciente proyección internacional, sino que marcó un punto de inflexión en su transición de figura digital a personalidad con presencia en televisión abierta.

Ataviada con un entallado vestido dorado que resaltó su silueta, Gracie Bon desfiló con seguridad ante las cámaras en una de las galas más importantes de la música latina. El diseño, ajustado al cuerpo y confeccionado en un tejido brillante, reflejaba la luz de los flashes y aportaba un aire sofisticado y glamuroso acorde con la magnitud del evento.

El vestido, ceñido y de acabado metálico, delineaba su figura y aportaba un efecto visual impactante bajo la iluminación de la alfombra. La elección del dorado evocaba lujo y protagonismo, convirtiéndola en una de las invitadas más comentadas de la noche en redes sociales.

Con una presencia firme y actitud segura, la panameña posó para los fotógrafos y concedió entrevistas breves durante su paso por la alfombra magenta. Su estilismo fue complementado con maquillaje de acabado luminoso y un peinado pulido que mantuvo el foco en el vestido como pieza central.

Las imágenes de su llegada circularon rápidamente en plataformas digitales, donde sus seguidores destacaron la elegancia del atuendo y celebraron su participación en la gala organizada por Univision.

La cadena confirmó previamente que Gracie Bon tendría una participación especial durante la transmisión y en los canales digitales oficiales del evento. Compartió espacio con creadores de contenido como Pollito Tropical, Wendy Guevara y Paola Ruiz, lo que reforzó la apuesta de la producción por integrar figuras influyentes del ecosistema digital.

Previo a la gala, Univisión generó expectativa en redes al publicar el mensaje: “¿Quién está listo para la sorpresa?”, frase que aumentó la intriga entre los seguidores de la influencer y del evento.

Durante la noche, Gracie no solo desfiló por la alfombra, sino que también realizó entrevistas en el backstage, interactuando con artistas invitados y conectando con su audiencia digital, que participó sugiriendo preguntas y comentarios en tiempo real.

El paso de Gracie Bon por el reality dominicano La Casa de Alofoke había sido un trampolín mediático clave. Tras su participación en el programa, su nombre comenzó a sonar con mayor fuerza fuera de Panamá, ampliando su alcance en el mercado latino.

Su presencia en Premios Lo Nuestro 2026 fue interpretada como un paso estratégico en su consolidación dentro de la industria del entretenimiento. Además, su activismo en torno al lipedema le ha permitido construir una narrativa pública que combina glamour, visibilidad y concienciación sobre salud.

La edición 2026 del evento reunió a importantes figuras de la música latina, incluyendo artistas como Sech, reforzando la presencia panameña en una premiación de alcance internacional.

Para muchos seguidores, la aparición de Gracie Bon simbolizó un momento significativo para la delegación de Panamá, al mostrar que las figuras digitales también pueden conquistar escenarios tradicionales.

La inclusión oficial de Gracie dentro del grupo de influencers y creadores de contenido con participación especial en la transmisión representó una validación de su crecimiento profesional. Lo que comenzó como una carrera en redes sociales evolucionó hacia espacios de mayor visibilidad mediática.

Su paso por la alfombra magenta, enfundada en un vestido dorado entallado que acentuó su figura y capturó la atención de los fotógrafos, confirmó que su estrategia de posicionamiento estaba dando resultados.

Tras la gala, su nombre se mantuvo entre las tendencias en redes sociales, reflejando el impacto de su aparición. La noche del 19 de febrero no solo fue una celebración de la música latina, sino también el escenario donde Gracie Bon reafirmó su lugar como una de las influencers panameñas con mayor proyección internacional.