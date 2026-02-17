Justin Bieber lanza colección SKYLRK con Hailey Bieber como imagen principal

El cantante canadiense da un paso estratégico en la consolidación de su firma de moda.

Bieber lanza SKYLRK y presenta una colección cápsula junto a su esposa, Hailey Bieber, quien además se convierte en la primera protagonista oficial de una campaña de la marca. El lanzamiento, realizado el viernes 13 de febrero a través de la tienda en línea, introduce prendas de edición limitada que fusionan la identidad minimalista del sello con la

La propuesta incluye piezas de cuero, accesorios, calzado y conjuntos de loungewear diseñados para el uso cotidiano. De acuerdo con un comunicado de la firma, la línea busca integrar la visión sobria de SKYLRK con el estilo relajado y urbano que caracteriza a Hailey Bieber fuera de las pasarelas.

La campaña fue fotografiada por Hugo Comte y presenta estilismos depurados, superposiciones de ropa interior y una narrativa visual centrada en la versatilidad de las prendas. La empresaria aparece luciendo distintas combinaciones que refuerzan la identidad contemporánea del lanzamiento.

Entre los artículos destacados figuran dos chaquetas de cuero con las iniciales de Hailey: la HB Hooded Leather Jacket, con un precio de 1.400 dólares, y la HB Leather Jacket, valorada en 1.200 dólares. En abril pasado, la fundadora de Rhode había adelantado que trabajaba en lo que describió como su “chaqueta favorita de todos los tiempos” para SKYLRK, una prenda que finalmente se materializó en esta colaboración.

Aunque la venta digital comenzó oficialmente el 13 de febrero, parte de la colección ya había sido exhibida en diciembre durante un pop-up organizado por la marca en Tokio. Esa presentación anticipó la dirección creativa de la línea y generó expectativa entre seguidores del cantante y entusiastas de la moda urbana.

El lanzamiento llega en un momento de intensa actividad profesional para la pareja. En las últimas semanas, Justin Bieber asistió a los Grammy Awards 2026 y presentó su álbum Swag, ampliando así su presencia tanto en la industria musical como en el ámbito empresarial.

Más allá del plano comercial, la colaboración refleja la dinámica personal y profesional que comparten desde su matrimonio en 2018. Tras una ceremonia civil ese año, celebraron un segundo evento en 2019 en Carolina del Sur. En agosto de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, quien actualmente tiene 17 meses.

En una reciente participación en el evento Forces of Fashion organizado por Vogue en Australia, Hailey Bieber habló sobre la importancia del equilibrio entre familia y trabajo. “Tener una gran pareja es muy importante”, afirmó durante el encuentro. También explicó que mientras ella cumplía compromisos laborales, su hijo permanecía en casa con su padre, lo que le permitía concentrarse en sus responsabilidades profesionales.

La empresaria ha señalado en diversas entrevistas que cuenta con una red de apoyo sólida para la crianza. En el pódcast In Your Dreams with Owen Thiele, conducido por Owen Thiele, detalló que dispone de ayuda a tiempo completo y que considera esencial ese respaldo para sostener el crecimiento de sus proyectos empresariales.

Con esta colección limitada, SKYLRK refuerza su posicionamiento dentro del mercado de la moda contemporánea, apostando por colaboraciones que integran narrativa personal y diseño funcional. La elección de Hailey como rostro principal no solo aporta coherencia estética, sino que también fortalece la estrategia de marca al vincularla con una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza.

El lanzamiento confirma que la pareja Bieber continúa expandiendo su presencia más allá de la música y las pasarelas. Mientras Justin combina escenarios internacionales con emprendimientos creativos, Hailey impulsa el crecimiento global de Rhode y consolida su imagen como empresaria.

Con precios premium, edición limitada y una fuerte carga mediática, la colección SKYLRK x Hailey Bieber se perfila como uno de los movimientos más comentados del año en la intersección entre celebridades y moda.