Shakira pone a la venta su isla privada en Bahamas por 33 millones de dólares

La estrella internacional vuelve a acaparar titulares, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por una decisión estratégica en el ámbito inmobiliario.

La artista colombiana Shakira habría puesto en el mercado su isla privada en el Caribe, una impresionante propiedad ubicada en Bonds Cay, en las Bahamas, con un precio estimado cercano a los 33 millones de dólares.

De acuerdo con reportes publicados por Revista Vea y diversos portales especializados en bienes raíces de lujo, la cantante adquirió la isla en 2006, cuando mantenía una relación con Antonio de la Rúa. En ese momento, la compra no solo representaba una inversión millonaria, sino también el inicio de un ambicioso proyecto turístico.

La propiedad fue adquirida por aproximadamente 16 millones de dólares, con la visión de transformarla en un exclusivo complejo hotelero orientado a celebridades y grandes fortunas. El plan contemplaba villas de alto nivel, privacidad absoluta y servicios premium en un entorno natural prácticamente virgen.

El desarrollo inmobiliario prometía convertir la isla en un refugio de lujo sin precedentes en el Caribe. Incluso trascendió que entre los inversionistas vinculados al proyecto figuraba Roger Waters, reconocido integrante de Pink Floyd.

Sin embargo, pese a las expectativas iniciales, el complejo turístico jamás llegó a construirse. Con el paso del tiempo, el proyecto perdió impulso y quedó archivado, mientras la isla permanecía prácticamente intacta.

Ahora, casi dos décadas después, la propiedad ha sido puesta a la venta por una firma inmobiliaria internacional en alrededor de 25 millones de euros, cifra que equivale a unos 33 millones de dólares al cambio actual. De concretarse la operación, la artista obtendría una ganancia considerable respecto a la inversión inicial.

Bonds Cay destaca por sus dimensiones y características únicas. La isla abarca más de 260 hectáreas de bosque nativo y cuenta con más de 21 kilómetros de playas de arena blanca. Además, dispone de acceso exclusivo por barco o helicóptero, lo que garantiza privacidad absoluta, uno de los atributos más valorados por multimillonarios y celebridades.

Su ubicación estratégica, a pocos kilómetros de la costa de Florida, la convierte en un enclave especialmente atractivo dentro del mercado inmobiliario de lujo en el Caribe. El entorno combina aguas cristalinas, biodiversidad y un aislamiento que la posiciona como una de las propiedades privadas más codiciadas de la región.

Te puede interesar: 'ONE PIECE': Estreno, nuevos villanos y la llegada de Chopper en la temporada 2

Te puede interesar: Michael Douglas publica sus memorias: adicciones, cáncer y su matrimonio con Catherine Zeta-Jones

La posible venta de la isla coincide con una etapa especialmente activa en la carrera de la intérprete de “Hips Don’t Lie”. Tras el éxito global de su más reciente producción y su gira internacional Las mujeres ya no lloran, Shakira atraviesa uno de los momentos más sólidos y mediáticos de los últimos años.

En este contexto, la decisión de desprenderse de Bonds Cay podría responder a una estrategia de reorganización patrimonial y enfoque empresarial. Diversificar activos o simplificar inversiones suele ser una práctica común entre grandes figuras del entretenimiento que buscan concentrarse en proyectos con mayor retorno inmediato o alineados con su presente profesional.

Más allá del valor económico, la isla representa un capítulo poco conocido en la vida de la cantante. Fue adquirida en una etapa distinta de su vida personal y formaba parte de una visión de negocio que finalmente no prosperó.

Con esta operación, Shakira no solo estaría capitalizando una inversión a largo plazo, sino también cerrando un proyecto que nunca llegó a materializarse. El paraíso que alguna vez fue concebido como un exclusivo santuario para celebridades podría cambiar pronto de manos y convertirse en el sueño hecho realidad de otro magnate dispuesto a desarrollar su potencial.

Mientras tanto, la artista continúa enfocada en su carrera musical y en consolidar su posición como una de las figuras latinas más influyentes del panorama internacional, demostrando que su olfato empresarial es tan firme como su presencia en los escenarios.