'ONE PIECE': Estreno, nuevos villanos y la llegada de Chopper en la temporada 2

La travesía de One Piece continúa con más ambición que nunca.

Netflix presentó el tráiler extendido de la segunda temporada, confirmando el salto hacia uno de los arcos más emblemáticos del manga creado por Eiichiro Oda. La nueva entrega llevará por título oficial ONE PIECE: Into the Grand Line y se estrenará a nivel mundial el 10 de marzo de 2026.

El adelanto no solo muestra una escala visual superior, sino que introduce personajes fundamentales, amenazas más complejas y escenarios icónicos que los fans han esperado ver en live-action.

El tráiler arranca con Monkey D. Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, celebrando el avance de su tripulación: “Reunimos a una tripulación increíble, llegamos al Grand Line y ahora estamos un paso más cerca de nuestros sueños”. La frase resume el espíritu de la temporada: la aventura apenas comienza, pero el peligro aumenta exponencialmente.

El showrunner Joe Tracz adelantó que los sueños de los Sombrero de Paja serán puestos a prueba: “Vamos a ver cómo esos sueños son puestos a prueba. Cada lugar en el que se detengan en el Grand Line pondrá a prueba a uno de los Sombrero de Paja de una manera única. Y van a aprender que, si quieren cumplir sus sueños, deben cubrirse las espaldas entre ellos”.

La narrativa avanzará por escenarios clave del manga: Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden y Drum Island, este último uno de los arcos más emotivos de la historia.

Uno de los ejes centrales será la aparición de Baroque Works, organización criminal que dominará el conflicto principal. En el tráiler, Usopp advierte: “Estos tipos son diferentes… Son increíblemente poderosos”.

Entre los personajes confirmados destacan:

Miss All-Sunday (Lera Abova)

Miss Wednesday (Charithra Chandran)

Mr. 3 (David Dastmalchian)

Mr. 5 (Camrus Johnson)

Miss Valentine (Jazzara Jaslyn)

Mr. 9 (Daniel Lasker)

Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso)

Además, el enigmático Mr. 0 será interpretado por Joe Manganiello, cuyo papel será determinante en el desarrollo del conflicto.

Uno de los momentos más celebrados del tráiler es la presentación de Tony Tony Chopper, el reno de nariz azul que se convertirá en médico de la tripulación. El personaje será realizado mediante captura de movimiento y contará con la voz de Mikaela Hoover.

Sobre su personalidad, la actriz explicó: “Intenta con todas sus fuerzas ocultar sus emociones y ponerse una fachada dura, pero debajo es un gran blando, y su amor no puede evitar salir”.

La temporada adaptará el arco de Drum Island, donde los Sombrero de Paja conocerán a la Dra. Kureha (Katey Sagal) y descubrirán el pasado de Chopper junto al Dr. Hiriluk, una de las historias más conmovedoras del universo creado por Oda.

El tráiler también destaca por su apuesta técnica: criaturas colosales, dinosaurios, gigantes y escenas marítimas de gran escala. Entre los momentos más comentados figura la aparición de Dorry y Brogy ejecutando el ataque Hakoku Sovereignty, descrito como el movimiento más poderoso mostrado hasta ahora en la versión live-action.

Este despliegue anticipa que la serie elevará el estándar visual respecto a la primera temporada.

Junto al tráiler, Oda compartió una carta dirigida a los fans: “Que este programa alcance a cada espíritu aventurero alrededor del mundo. Un mes para zarpar. ¡Prepárense!”.

Para acompañar el estreno, Netflix anunció eventos oficiales en 13 ciudades, entre ellas Ciudad de México (23 de febrero), Los Ángeles (26 de febrero), Tokio (5 de marzo), Río de Janeiro (marzo) y Bangkok (7-15 de marzo), entre otras sedes en Europa, Asia, África y América Latina.

Con estreno confirmado para el 10 de marzo de 2026, ONE PIECE: Into the Grand Line promete expandir el universo live-action con más profundidad emocional, antagonistas complejos y una producción a mayor escala.

El viaje hacia el Grand Line apenas comienza, y todo apunta a que esta segunda temporada consolidará a One Piece como una de las adaptaciones más ambiciosas y exitosas de Netflix.