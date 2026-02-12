Premio Lo Nuestro | Sech encabezará los shows de Noche de Estrellas

La cuenta regresiva para el gran evento ya comenzó y la expectativa crece entre los fanáticos de la música latina.

La ceremonia, que cada año reúne a las figuras más influyentes del momento, promete una edición cargada de espectáculos, homenajes y momentos memorables. Antes de la gala principal, el público podrá disfrutar de Noche de Estrellas, el pre-show que este año amplía su duración e incorpora presentaciones musicales exclusivas.

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina con los performances musicales, la ceremonia de premiación y la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria. La cita será el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida, donde se darán encuentro intérpretes, productores y celebridades de la industria.

Como antesala a la premiación, Noche de Estrellas no solo ampliará su cobertura de la alfombra magenta a una hora y media, sino que también tendrá los primeros shows musicales. El especial ofrecerá entrevistas exclusivas, momentos detrás de cámaras y actuaciones que marcarán el inicio oficial de la fiesta.

Entre los artistas confirmados destaca Lunay, quien encenderá el escenario con una presentación especial de su más reciente sencillo ‘Ojalá’. El cantante y compositor originario de Puerto Rico inicia con este tema una nueva etapa profesional. ‘Ojalá’ es su primer lanzamiento en más de un año y representa el punto de partida de una fase que se distingue por el romanticismo. Con esta canción, Lunay retrata cómo es estar profundamente enamorado y la decisión de aferrarse a ese sentimiento.

Otro de los nombres que brillarán en Noche de Estrellas es Sech. El intérprete panameño ofrecerá un show musical en el que cantará su éxito ‘Novio No’, uno de los temas más coreados por sus seguidores. Además de su presentación, Sech participará en el homenaje que recibirá Arcángel, quien será reconocido con el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano, uno de los galardones especiales de la noche.

La conducción de Premio Lo Nuestro 2026 estará a cargo de Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía. Las tres figuras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los distintos números musicales. Thalía, además, prepara una sorpresa especial para sus fans sobre el escenario, lo que ha incrementado la expectativa alrededor de la gala.

Para quienes se preguntan a qué hora inicia la transmisión y dónde verla en vivo, la organización ya confirmó todos los detalles. Noche de Estrellas comenzará a las 6P/7C por UNIMÁS y ViX. En este espacio, los espectadores podrán disfrutar de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros performances musicales.

Posteriormente, Premio Lo Nuestro 2026 seguirá a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los shows musicales.

Además, habrá acceso a contenido exclusivo mediante Premio Lo Nuestro Backstage Livestream. Esta transmisión arrancará a las 5:30 P/4:30 C, se extenderá por más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas con entrevistas, reacciones y momentos inéditos de la celebración.

Quienes deseen vivir la experiencia en persona podrán adquirir sus entradas fácilmente. Para comprar boletos para Premio Lo Nuestro 2026, es necesario ingresar a la página oficial de Ticketmaster. Una vez dentro, los usuarios pueden elegir la zona del Kaseya Center donde desean ubicarse, seleccionar el número de boletos y completar la compra indicando su método de pago.

Con una combinación de grandes estrellas, homenajes especiales y múltiples opciones para seguir la transmisión en vivo, Premio Lo Nuestro 2026 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario musical latino. La alfombra magenta, los espectáculos y las sorpresas ya están listos para convertir la noche en una auténtica celebración de la música que une culturas y generaciones.