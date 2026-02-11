Natti Natasha derrite a sus fans al mostrar cuánto parecido tiene su hija con ella

Natti Natasha volvió a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni una colaboración internacional, sino por un momento profundamente personal que tocó el corazón de miles de seguidores.

La cantante dominicana compartió recientemente una serie de imágenes junto a su hija Dominique que no tardaron en viralizarse, generando una ola de comentarios cargados de ternura y emoción. Uno de los mensajes más repetidos fue claro y directo: “Ahora sí se parece a ti”.

Las fotografías muestran a Natti en un ambiente íntimo y familiar, sosteniendo a su bebé con una sonrisa relajada y auténtica. Para muchos fans, las imágenes reflejan no solo el evidente crecimiento de Dominique, sino también una faceta más serena y plena de la artista, quien en los últimos meses ha mantenido un perfil más bajo en el mundo digital.

La intérprete de éxitos como Criminal y Sin Pijama aprovechó la publicación para explicar el motivo de su reciente ausencia en redes sociales. La ocasión no fue casual: se trataba de una fecha muy especial dentro de su familia. “Ayer cumplió años el amor de mi vida: mi padre hermoso. Además de cantarle, aproveché el momento para tirarme unas selfies con Dominique y compartirlas con ustedes”, escribió Natti Natasha junto a las imágenes, dejando claro que el núcleo familiar ocupa actualmente el centro de su vida.

Más allá de celebrar a su padre, la cantante se sinceró con su comunidad virtual y habló abiertamente del proceso personal que está viviendo. En el mismo mensaje, quiso tranquilizar a quienes extrañan su actividad constante en plataformas digitales. “No los tengo abandonados… simplemente estoy viviendo una etapa de mi vida que nunca imaginé disfrutar tanto. Gracias por estar siempre”, añadió, una declaración que fue recibida con mensajes de apoyo, cariño y comprensión por parte de sus seguidores.

Dominique, la hija menor de Natti Natasha junto al productor musical Raphy Pina, se ha convertido rápidamente en una de las protagonistas favoritas de los fans de la artista. Muchos destacan el parecido físico con su madre, algo que ha ido haciéndose más evidente con el paso del tiempo y que ha despertado comentarios llenos de emoción y admiración.

Además, la pequeña comparte un detalle muy significativo con su hermana mayor, Vida Isabelle. Ambas llevan Isabelle como segundo nombre, un gesto simbólico que refuerza el vínculo entre las hermanas y que fue muy celebrado por los seguidores de la cantante, quienes valoran los mensajes de unión y amor familiar que Natti suele transmitir.

Este momento de calma y conexión familiar marca una etapa distinta en la vida de la artista, quien durante años estuvo inmersa en una agenda exigente de giras, grabaciones y apariciones públicas. Hoy, sin alejarse por completo de la música, parece priorizar experiencias personales que le aportan plenitud y equilibrio emocional.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Miles de usuarios destacaron lo radiante que luce Natti Natasha y lo rápido que crece Dominique, además de elogiar la honestidad con la que la cantante comparte su proceso. Para muchos, estas publicaciones refuerzan la cercanía que la artista mantiene con su público, mostrando una versión real, humana y profundamente maternal.

Y si algo dejaron claro las recientes imágenes, es que la maternidad y la familia se han convertido en su mayor fuente de inspiración y felicidad.