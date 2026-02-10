Drake vuelve a fallar en el Super Bowl y reaviva el mito de su maldición en las apuestas deportivas

La reacción fue inmediata: miles de usuarios comentaron la publicación, muchos de ellos haciendo referencia directa a la famosa teoría.

La leyenda urbana conocida como “la maldición de Drake” volvió a instalarse con fuerza en el mundo del deporte y el espectáculo tras el Super Bowl 2026, luego de que el rapero canadiense perdiera un millón de dólares al apostar públicamente por la victoria de los New England Patriots, equipo que cayó de forma contundente ante los Seattle Seahawks por 29-13.

Días antes del evento deportivo más visto del año, Drake había compartido en su cuenta oficial de Instagram el comprobante de la apuesta realizada, acompañando la imagen con un mensaje desafiante que rápidamente se viralizó. Según explicó el propio artista, si los Patriots se imponían en el partido, el premio habría alcanzado aproximadamente 2.95 millones de dólares.

El resultado final no solo dejó al cantante sin ganancias, sino que volvió a encender el debate en redes sociales sobre la supuesta mala fortuna que persigue a los equipos respaldados públicamente por el intérprete de God’s Plan.

Entre las respuestas destacó la del actor Mark Wahlberg, reconocido seguidor de los Patriots, quien comentó “hombre inteligente” acompañado de emojis festivos. Sin embargo, otros usuarios interpretaron la apuesta como un presagio negativo para el equipo de Nueva Inglaterra. Varios mensajes señalaron que el simple apoyo de Drake había sido suficiente para garantizar el triunfo de los Seahawks, alimentando una vez más la narrativa de la “maldición”.

Incluso antes del kickoff, algunos seguidores ya anticipaban el desenlace. Durante las horas previas al Super Bowl, circularon comentarios que advertían que la apuesta estaba destinada al fracaso, mientras otros aseguraban que, basados en la experiencia previa, apostar en contra de la predicción del rapero solía ser una estrategia más segura.

Te puede interesar: Jerry Rivera sorprende con su físico actual y causa revuelo en redes

Te puede interesar: Bad Bunny | Ricky Martin, Lady Gaga y el firmamento de estrellas que acompañaron a Benito

La llamada “maldición de Drake” se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cultural que cruza el mundo del deporte, las redes sociales y las celebridades. La teoría sostiene que atletas o equipos que reciben el apoyo explícito del músico suelen perder en instancias decisivas, especialmente cuando hay apuestas millonarias de por medio.

El historial del artista ofrece varios antecedentes que alimentan esta percepción. Uno de los más citados ocurrió en 2016, cuando Drake perdió una apuesta de 60 mil dólares frente a French Montana tras el resultado de las Finales de la NBA. Más recientemente, en 2025, apostó un millón de dólares por los Toronto Maple Leafs, que terminaron eliminados por los Florida Panthers.

A estos episodios se suma su respaldo económico a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2025, una apuesta superior al millón de dólares que tampoco prosperó, ya que el partido terminó con la victoria de los Philadelphia Eagles.

Lejos de esquivar el tema, el propio Drake se refirió a esta fama en una entrevista con Instagram faux, donde reconoció que la idea de la “maldición” le resulta entretenida. En ese contexto, recordó el campeonato de los Toronto Raptors en la NBA de 2019, cuando él era una figura visible dentro del entorno del equipo. Según explicó, ese logro contradice la noción de que su apoyo tenga consecuencias negativas inevitables.

En la misma conversación, el artista destacó el papel de Kawhi Leonard en aquella histórica temporada y afirmó que, de existir una verdadera maldición, ese título simplemente no habría ocurrido. Aun así, admitió que sus resultados como apostador han sido irregulares y se describió a sí mismo como alguien con claras limitaciones en ese terreno.

“Por alguna razón, mis boletos no se cobran”, comentó Drake con ironía, dejando abierta la posibilidad de que, para quienes creen en la teoría, su historial siga ofreciendo nuevos ejemplos que refuercen el mito.