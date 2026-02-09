Jerry Rivera sorprende con su físico actual y causa revuelo en redes

Durante décadas, Jerry Rivera fue identificado como uno de los rostros más juveniles de la salsa romántica. Su apodo, “el cara de niño” , no solo definía su apariencia, sino también una etapa dorada del género en los años noventa.

Durante décadas, Jerry Rivera fue identificado como uno de los rostros más juveniles de la salsa romántica. Su apodo, “el cara de niño”, no solo definía su apariencia, sino también una etapa dorada del género en los años noventa.

Hoy, ese sobrenombre vuelve a circular con fuerza, pero por razones muy distintas: el cantante puertorriqueño reapareció con una imagen física que dejó boquiabiertos a fans, colegas y hasta a viejos amigos del medio artístico.

El detonante fue una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, donde Rivera anunció el estreno del video musical de “La carrera”, una canción que interpreta junto a su hijo Moa Rivera. La imagen, grabada en una pista de carreras y con ambos caracterizados como pilotos profesionales, no tardó en volverse viral. Más allá del concepto visual, lo que captó la atención fue el notable estado físico del salsero, quien luce musculoso, definido y visiblemente rejuvenecido.

Jerry Rivera alcanzó la fama desde muy joven. En sus inicios, su rostro ingenuo generaba cercanía y ternura entre el público, mientras su voz lo consolidaba como una de las figuras más importantes de la salsa romántica. Su tema más emblemático, “Amores como el nuestro”, marcó un antes y un después en su carrera y le permitió ganar en 1992 el premio a Mejor álbum tropical en Premios Lo Nuestro. No por nada también fue conocido como “el niño de la salsa”, un apodo ligado a la temprana edad con la que inició su trayectoria.

Tras un prolongado receso artístico de más de una década, Rivera regresó a los estudios de grabación en 2025, motivado no solo por su propio deseo creativo, sino también por impulsar la carrera de su hijo Moa, quien busca continuar el legado familiar dentro del género salsero. Fruto de ese reencuentro con la música surge “La carrera”, un tema que simboliza el sueño compartido de padre e hijo y que hoy los coloca nuevamente en el centro de la conversación musical.

Te puede interesar: Brooklyn Beckham borra su tatuaje familiar y profundiza la ruptura con sus padres

Te puede interesar: Iguanas caen de los árboles en Florida ¿Qué está sucediendo?

Previo al lanzamiento del video, ambos protagonizaron divertidos clips promocionales en los que Moa intenta compararse físicamente con su padre. En uno de ellos se escucha decir: “Acá estamos con el cara de niño, vamos a ver quién está mejor”, mientras presume sus bíceps frente a la cámara. Sin embargo, al mostrar los brazos de Jerry, la diferencia es evidente. La reacción de Moa lo dice todo: “Así no se puede”, admite resignado, provocando risas entre los seguidores.

La renovada imagen de Jerry Rivera no solo impactó a los fans, sino también a figuras del entretenimiento. Uno de los comentarios más comentados fue el del actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce, quien reaccionó con humor y algo de “celos”. “Mira… cara de niño. Yo de chiquito cantaba tus canciones. Así es que debes tener como 75 años”, escribió en tono de broma, destacando lo poco que parece afectarle el paso del tiempo a su colega.

Ponce fue aún más lejos y añadió otra frase que se volvió viral: “La envidia me corroe y me consume!”, dejando claro que la apariencia y vigencia de Rivera no pasan desapercibidas ni entre sus pares.

Más allá de la genética o el entrenamiento, la historia de Jerry Rivera explica parte del fenómeno. Hijo de músicos, comenzó a cantar desde niño y a los 13 años, en 1986, ya acompañaba a su padre en giras por Puerto Rico. En ese periodo conoció a Frankie Ruiz, su ídolo de toda la vida. Con casi 40 años de carrera, Rivera no solo mantiene su voz y presencia, sino que ahora suma una imagen que redefine su legado.

El impacto del regreso es innegable. Jerry y Moa Rivera ya acumulan 17 millones de visualizaciones en apenas tres semanas, confirmando que el “cara de niño” no solo desafía al tiempo, sino que sigue marcando el ritmo de la salsa actual.