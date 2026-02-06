Iguanas caen de los árboles en Florida ¿Qué está sucediendo?

Florida, conocida por su clima cálido y soleado, enfrenta un fenómeno inusual: una ola de frío que ha sorprendido tanto a residentes como a la fauna local.

En ciudades como Miami y Fort Lauderdale, los termómetros han registrado mínimas cercanas a los 0 °C, un nivel que no se veía desde 2010. Este descenso de temperaturas, excepcional para el llamado Estado del Sol Radiante, ha generado escenarios inéditos tanto para los humanos como para los animales que dependen del calor ambiental para sobrevivir.

Entre las especies más afectadas destacan las iguanas verdes, cuyo comportamiento frente al frío ha captado la atención de medios y autoridades. Al ser reptiles de sangre fría, estas iguanas dependen completamente de la temperatura externa para mantener su metabolismo activo. Cuando los termómetros caen por debajo de los 10 °C, muchos ejemplares entran en un estado de parálisis temporal, quedando inmóviles y perdiendo la capacidad de sujetarse a las ramas donde suelen habitar.

Este fenómeno provoca imágenes impactantes: iguanas cayendo desde los árboles, aparentemente sin vida. Sin embargo, la mayoría de estos reptiles no están muertos, sino en un estado de aturdimiento que les permite sobrevivir hasta que el clima mejora y pueden recuperar su movilidad. Su metabolismo se ralentiza al máximo, disminuyendo el flujo sanguíneo y los latidos cardíacos, y en ocasiones su piel cambia de un verde intenso a un gris apagado, mientras sus ojos parecen más hundidos.

No solo las iguanas se ven afectadas: otras especies de reptiles, como tortugas marinas y serpientes, también muestran signos de inmovilización temporal durante estas heladas, aunque el fenómeno más visible y frecuente en áreas urbanas sigue siendo el de las iguanas cayendo de los árboles.

Para proteger tanto a la fauna como a los ciudadanos, la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de Florida emitió un aviso especial. Según la BBC, una Orden Ejecutiva excepcional permite a los residentes retirar iguanas caídas en sus propiedades y entregarlas a las autoridades para su manejo seguro. La entidad recuerda que estas iguanas son una especie invasora, originaria de América Central y del Sur, y su proliferación puede alterar los ecosistemas locales y afectar a las especies nativas.

La Comisión enfatiza la importancia de no intervenir sin conocimiento, y advierte que llevar iguanas a casas o vehículos para intentar calentarlas puede ser peligroso. Aunque estén aturdidas, pueden reaccionar de manera defensiva con sus colas, dientes y garras, representando un riesgo para personas sin experiencia en el manejo de animales silvestres.

El comportamiento de estas iguanas durante las olas de frío es comparable a una forma de hibernación: un mecanismo de supervivencia que les permite resistir condiciones extremas. Durante este proceso, permanecen inactivas hasta que la temperatura ambiente se eleva nuevamente, momento en el que reanudan su actividad habitual y regresan a los árboles y al entorno natural.

Los científicos señalan que este fenómeno es un recordatorio de la vulnerabilidad de las especies invasoras frente a eventos meteorológicos extremos. Además, evidencia cómo el clima puede alterar la dinámica de la fauna en Florida, afectando no solo a los animales silvestres sino también a la interacción con los espacios urbanos.

En definitiva, la caída de iguanas en Florida no es un signo de muerte masiva, sino una adaptación temporal frente al frío. La combinación de metabolismo ectotérmico, temperaturas históricamente bajas y su comportamiento defensivo convierte a estos reptiles en protagonistas involuntarios de un fenómeno que mezcla biología, clima y ecología urbana.

Este evento, ampliamente documentado en medios locales y nacionales, también subraya la importancia de comprender cómo los cambios climáticos extremos impactan a la fauna, y cómo especies invasoras como las iguanas verdes se enfrentan a desafíos inesperados, incluso en un entorno donde históricamente se han adaptado con éxito.