Harry Potter | Draco Malfoy arrasa como amuleto chino en el Año Nuevo Lunar 2026

La llegada del Año Nuevo chino suele traer consigo símbolos tradicionales de prosperidad, salud y abundancia.

Sin embargo, en la antesala del Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero de 2026, un personaje inesperado se abrió paso entre los rituales festivos en China: Draco Malfoy, el icónico antagonista de Harry Potter, se transformó en un curioso emblema de buena fortuna.

El fenómeno comenzó a expandirse en redes sociales chinas, donde comenzaron a circular imágenes y videos de decoraciones típicas del Año Nuevo Lunar, carteles rojos con frases auspiciosas, conocidos como fai chun o chunlian, que, junto a deseos de riqueza y bienestar, incluyen el rostro del rubio estudiante de Hogwarts. La razón detrás de esta elección no es estética ni irónica, sino lingüística.

En mandarín, el apellido Malfoy se translitera como “Ma Er Fu”. El término “Ma” (马) significa “caballo”, mientras que “Fu” (福) está directamente asociado con la buena suerte y la prosperidad. Leídos en conjunto, estos caracteres evocan una idea poderosa para el calendario lunar: los caballos que traen fortuna. En un año regido precisamente por ese animal, el juego fonético convirtió a Draco Malfoy en un símbolo ideal para atraer energías positivas.

El contraste no deja de llamar la atención. Draco Malfoy es recordado como el rival arrogante de Harry Potter, un personaje vinculado al privilegio, la ambición y la casa Slytherin. De hecho, el Año del Caballo sucede al Año de la Serpiente, un detalle que muchos fans consideran una coincidencia perfecta, dado que la serpiente es el emblema de Slytherin, la casa a la que pertenecía Malfoy.

Los videos compartidos en plataformas como Douyin, la versión china de TikTok, muestran escenas cotidianas resignificadas por esta tendencia. En uno de los clips más populares, una persona pega un fai chun con el rostro de Malfoy en la puerta de su refrigerador. El video superó los 60.000 “me gusta”, y uno de los comentarios más destacados resumió el ingenio colectivo detrás de la moda: “Eres un genio”.

El entusiasmo no tardó en trasladarse al comercio electrónico. En plataformas chinas comenzaron a venderse carteles, pancartas y decoraciones con la imagen del personaje. Algunos compradores aprovecharon el espíritu festivo para dejar comentarios cargados de humor y expectativa. “Ha llegado el fu”, escribió un cliente en Pinduoduo. Otro añadió: “Tráeme algo de fortuna en 2026, joven maestro”.

La popularidad de Draco Malfoy en este contexto no puede separarse del enorme impacto que tuvo la franquicia Harry Potter en China. Según datos citados por la cadena estatal CCTV, casi 10 millones de ejemplares de los libros traducidos se vendieron incluso antes del lanzamiento de la última entrega en 2007. Años más tarde, cuando la primera película fue reestrenada en versión remasterizada en 2020, recaudó 27,6 millones de dólares en la taquilla china, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

El actor Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy durante una década a partir de 2001, también reaccionó ante este inesperado renacer cultural de su personaje. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de una pancarta gigante colgada en el atrio de un centro comercial chino, donde se ve a Malfoy vestido con atuendo de mago, integrado de lleno en la estética festiva.

Lo que comenzó como un juego de palabras se convirtió en un ejemplo fascinante de cómo la cultura pop occidental puede resignificarse al cruzar fronteras. En China, Draco Malfoy dejó de ser solo un villano adolescente del universo de J.K. Rowling para convertirse, por obra del lenguaje y la tradición, en un inesperado amuleto de prosperidad.

Así, mientras millones de personas se preparan para recibir el Año del Caballo, algunos lo harán con faroles rojos, otros con sobres de dinero, y muchos, cada vez más, con la sonrisa confiada de un joven mago que promete atraer fortuna en 2026.