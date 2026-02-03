Kendrick Lamar rompe récord en los Grammy: se convierte en el rapero más premiado de todos los tiempos

La 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada en 2026, marcó un punto de inflexión en la historia del hip-hop.

Kendrick Lamar no solo fue el gran protagonista de la noche, sino que alcanzó un récord sin precedentes al convertirse en el rapero con más galardones otorgados por la Academia de la Grabación, superando a figuras como Jay-Z y Kanye West. La ceremonia tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y consolidó el estatus de Lamar como una de las voces más influyentes de la música contemporánea.

Durante la velada, el nombre de Kendrick Lamar fue anunciado de forma reiterada. El artista se llevó cuatro premios en categorías clave: mejor álbum de rap por GNX, mejor canción de rap por “TV Off”, mejor interpretación melódica de rap por “Luther” y mejor interpretación de rap como invitado por su participación en “Chains & Whips” de Clipse. Con estos reconocimientos, Lamar alcanzó un total de 26 premios Grammy, superando los 25 obtenidos por Jay-Z y los 24 de Kanye West.

El primer galardón de la noche para Lamar fue entregado durante la transmisión televisiva por Queen Latifah y Doechii, un momento que fue recibido con entusiasmo por el público presente. La ovación reflejó no solo el impacto de GNX, sino también el reconocimiento a una trayectoria marcada por la coherencia artística y la profundidad lírica.

Al recibir uno de los premios, Kendrick Lamar se dirigió a la audiencia con un mensaje breve pero contundente: “Es un honor estar aquí. El hip-hop siempre va a estar presente. Vamos a tener la cultura con nosotros. Así que lo agradezco. La gloria es de Dios. Los quiero”.

Sus palabras fueron interpretadas como una reafirmación del papel central del hip-hop dentro de la industria musical global.

La ceremonia también estuvo marcada por la diversidad de géneros y por la aparición de ganadores debutantes. Uno de los momentos más comentados fue el triunfo del Dalai Lama en la categoría de mejor audiolibro, imponiéndose a nominados como la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. El K-pop tuvo una presencia destacada cuando “Golden” de Las guerreras K-Pop ganó el premio a mejor canción escrita para medios visuales, y sus creadores ofrecieron un discurso en inglés y coreano.

En otras categorías, Yungblud fue reconocido en rock, mientras que FKA twigs hizo historia al convertirse en la segunda mujer negra en ganar el Grammy a mejor álbum dance/electrónico, ampliando la representación en un género históricamente dominado por otros perfiles.

Te puede interesar: Michael B. Jordan explica por qué sigue viviendo con sus padres a los 38 años

Te puede interesar: Catherine O'Hara tenía situs inversus, una rara condición genética ¿De qué se trata?

Los discursos de la noche también dieron espacio a mensajes sociales y políticos. Lefty Gunplay, premiado por su trabajo junto a Lamar en “TV Off”, se dirigió directamente a la juventud latina en Estados Unidos y afirmó: “Todos los niños latinos en el barrio que están mirando, todo es posible”.

Artistas como Kehlani y Amy Allen utilizaron tanto sus palabras como su vestuario para expresar su postura frente a las políticas migratorias.

La gala estuvo conducida por Trevor Noah, quien se despidió oficialmente del rol tras seis años al frente del evento. En el escenario se presentaron artistas como Rosé, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Lady Gaga, reforzando la amplitud de estilos presentes en la industria actual.

Kendrick Lamar llegó a la ceremonia como uno de los favoritos, con nueve nominaciones, varias de las cuales ya había ganado antes de la transmisión televisiva. Su relación con los Grammy ha sido compleja desde 2012, cuando good kid, m.A.A.d city no ganó el premio a mejor álbum de rap, hecho que llevó a Macklemore a escribirle: “Te robaron”.

Desde entonces, Lamar ha acumulado premios por To Pimp a Butterfly, DAMN y Mr. Morale & the Big Steppers. Con el triunfo de 2026, su legado queda sellado: Kendrick Lamar es, oficialmente, el rapero más premiado en la historia de los Grammy.