Catherine O'Hara tenía situs inversus, una rara condición genética ¿De qué se trata?

De acuerdo con reportes, la intérprete atravesaba una breve enfermedad, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

La actriz canadiense, reconocida mundialmente por sus papeles en Beetlejuice, Solo en casa y la serie Schitt’s Creek, falleció el viernes 30 de enero a los 71 años, luego de ser trasladada a un hospital en estado grave.

Tras conocerse la noticia, volvió a llamar la atención un aspecto poco conocido de la vida de la actriz: O’Hara nació con una rara condición genética llamada situs inversus, una particularidad anatómica que ella misma había revelado años atrás y que, según especialistas, no está relacionada con su fallecimiento.

El situs inversus es una variación genética poco frecuente en la que los órganos del pecho y el abdomen se encuentran ubicados como una imagen especular de la anatomía habitual. Esto significa que estructuras como el corazón, el hígado o el estómago pueden estar localizadas en el lado opuesto al esperado. De acuerdo con información de la Cleveland Clinic, esta condición afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 personas.

En la mayoría de los casos, quienes tienen situs inversus desconocen su condición durante gran parte de su vida, ya que no suele provocar síntomas ni requerir tratamiento médico. Aunque en ciertos pacientes puede asociarse a otras complicaciones, generalmente se considera una condición benigna.

Te puede interesar: Taylor Swift y los mensajes privados que la vinculan a Blake Lively y Justin Baldoni

Te puede interesar: James Bond y la carrera por encontrar el nuevo 007: actores que reemplazarían a Daniel Craig

Catherine O’Hara habló públicamente sobre este rasgo anatómico en 2020, durante una Hora Feliz Virtual con la enóloga Kathryn Hall, donde se refirió a sí misma con humor. “Soy un fenómeno”, dijo la ganadora del Emmy entre risas, al explicar su caso.

La actriz también detalló que presenta dextrocardia, una forma específica de situs inversus en la que el corazón está orientado hacia el lado derecho del pecho y otros órganos internos se encuentran invertidos. Según contó, descubrió esta condición hace más de 20 años, de manera completamente accidental.

O’Hara relató que acudió al médico junto a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, para realizarse una prueba médica de rutina. “Amo la medicina occidental, simplemente no quiero ser parte de ella. Pero tuve que hacerme una prueba de tuberculosis cuando nuestro hijo menor estaba en la guardería cooperativa, y fui al médico de mi esposo. Él dijo que hiciéramos algunas pruebas básicas, y una de ellas fue un electrocardiograma (EKG)”, recordó.

Durante la consulta, la actriz notó que algo no parecía normal cuando el médico intentó realizar el examen cardíaco en más de una ocasión. “Yo pensaba: ‘¿Qué está pasando?’”, explicó. Posteriormente, el profesional ordenó una radiografía de tórax y los citó a su consultorio con una reacción inesperada. “Nos llamó a su oficina y dijo: ‘¡Eres la primera que he conocido!’”, relató O’Hara, recordando el momento en que escuchó por primera vez el término situs inversus.

La noticia también despertó curiosidad en su entorno familiar. “Soy una de siete hijos y, para entonces, mis padres ya habían fallecido. Nunca había oído nada sobre esto”, comentó en esa ocasión. “Íbamos conduciendo a casa y pensé: ‘¡Me pregunto si mis otros hermanos saben dónde están sus corazones!’”.

Incluso en un tema médico, O’Hara mantuvo su característico sentido del humor. “Cuando el médico nos dijo que mi corazón estaba en el lado derecho y que mis órganos estaban invertidos, mi esposo inmediatamente dijo: ‘No, su cabeza está al revés’”, contó entre risas. “¡Salud por la salud!”.

El legado de Catherine O’Hara permanece tanto en su extensa carrera artística como en la manera abierta y natural con la que habló de una condición poco común, contribuyendo a visibilizar una realidad médica desconocida para muchos.