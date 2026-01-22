James Bond y la carrera por encontrar el nuevo 007: actores que reemplazarían a Daniel Craig

Desde que el protagonista se despidió definitivamente de su papel en 2021 con Sin tiempo para morir , la industria del cine y los seguidores de la saga mantienen una sola pregunta en el aire: ¿quién será el próximo agente con licencia para matar?

La salida del actor británico Daniel Craig dejó vacante uno de los personajes más icónicos de la historia del cine y abrió una intensa conversación sobre el perfil que deberá asumir esta nueva etapa.

Aunque los productores de la franquicia han optado por el silencio, diversos medios internacionales han alimentado la especulación con una lista de actores que, por trayectoria, popularidad y experiencia en el cine de acción, encajan con el ADN del espía creado por Ian Fleming. A continuación, los nombres que más suenan, ordenados desde el más famoso a nivel global.

Tom Holland

El actor británico es actualmente uno de los rostros más reconocidos del cine internacional gracias a su papel como Spider-Man. Su amplia experiencia en escenas de acción, su disciplina física y su carisma lo convierten en un candidato que despierta gran curiosidad. El gran interrogante es si estaría dispuesto a dejar atrás su imagen juvenil para asumir un personaje más oscuro y sofisticado.

Andrew Garfield

Ganador de un Globo de Oro por Tick, Tick… Boom! y nominado al Oscar por Hasta el último hombre, Garfield combina prestigio actoral con popularidad global. Ya demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos, un rasgo que podría aportar una nueva profundidad al personaje de Bond.

Aaron Taylor-Johnson

Con una carrera sólida y diversa, el actor británico ha brillado tanto en el cine independiente como en grandes producciones. Ganó un Globo de Oro por Animales nocturnos y ha participado en exitosos filmes de acción como Tren bala. Además, su experiencia en el cine de superhéroes con Kick-Ass y Marvel refuerza su perfil físico para el papel.

Jacob Elordi

Aunque no es británico, su creciente fama internacional lo ha situado en el radar de la franquicia. Tras su impacto en Euphoria y su interpretación de Elvis Presley en Priscilla, Elordi ha demostrado una notable versatilidad. Su presencia imponente y su rápida consolidación en Hollywood lo convierten en una opción que divide opiniones.

Theo James

El actor ganó notoriedad mundial con la saga Divergent y recientemente reforzó su perfil adulto con su participación en The White Lotus. Medios como Daily Mail lo señalan como uno de los candidatos con mayores probabilidades, gracias a su imagen clásica y su experiencia en personajes de acción.

Callum Turner

El prometido de Dua Lipa ha ido construyendo una carrera ascendente desde sus inicios como modelo. Sus trabajos en Los chicos del barco y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald han llamado la atención de la crítica, y The Times lo ha mencionado como uno de los nombres mejor posicionados para asumir el reto de ser el nuevo 007.

Aaron Pierre

Cierra la lista uno de los actores más discretos, pero con un perfil que encaja en las exigencias del personaje. Pierre ha destacado en producciones como El ferrocarril subterráneo y Rebel Ridge, acumulando experiencia en historias de tensión y acción. Aunque menos conocido para el público masivo, es considerado una apuesta seria dentro de la industria.

Mientras la productora mantiene el misterio, el legado de Daniel Craig sigue marcando el listón para quien tome su lugar. El próximo James Bond no solo deberá mantener la esencia del personaje, sino redefinirlo para una nueva generación, en una saga que continúa siendo una de las más influyentes del cine mundial.